Fútbol | Agresión verbal
Un exjugador del Valencia denuncia insultos homófobos
Nacho Ruiz señaló ofensas por parte de la grada de Quintanar del Rey
Por desgracia en el mundo del fútbol sigue habiendo cada fin de semana energúmenos en las gradas que mancillan el nombre del deporte y que dañan seriamente la imagen de las aficiones con comportamientos inaceptables. Esta semana ha sido en Quintanar del Rey, en un partido entre el CD Quintanar y la UD Conquense, cuando desde la grada local se profirieron, de forma reiterada, insultos de carácter homófobo contra Nacho Ruiz, futbolista del cuadro de Cuenca, tal como explica el propio jugador.
«Desde que empezó el partido ya empezaron con los insultos que puse en redes sociales como ‘hija de puta’, ‘femenina’, ‘pobre de tu madre que no tiene un hombre sino una niña’... Eso es lo que recibí durante el encuentro» , denunciaba con firmeza el excanterano del Valencia CF, que después de ochenta minutos escuchando esta serie de insultos, decidió responder lanzando un irónico beso a la grada local.
El futbolista, que estudia junto con la AFE denunciar estos hechos ante la justicia ordinaria, explicó en sala de prensa que «futbolísticamente no le afecta», pero que son actos «que no deben de ocurrir en pleno siglo XXI y creo que estas personas de no deberían continuar viniendo a los campos de fútbol, que son para animar y disfrutar», señalaba.
Por lo que respecta al rival, su presidente ha pedido ayuda para localizar a los autores de los insultos y proceder a su sanción debido a que en estos estadios no tienen cámaras para detectar a los autores.
