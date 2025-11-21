El derbi del miedo lo decide un valiente: Hugo Duro

Los valencianistas le hicieron frente al frío y se acercaron a Mestalla a la espera de reencontrarse el Valencia CF que resurgió contra el Betis hacía 12 días. El resultado, que es la postre lo que queda, fue mejor. Las sensaciones, no tanto. El escenario, con una excelente entrada, superior a los 46.000 espectadores, jugó como de costumbre a favor de los locales, que se lanzaron en la última media a por un triunfo necesario tras dos meses de sequía. Nadie parecía quererlo lo suficiente hasta que, por unos momentos, los valencianistas dieron un paso definitivo.

La genialidad de Hugo Duro, con un tanto de chilena, decantó la balanza de un derbi que mostró porque los dos equipos de València conviven en la parte baja de la clasificación.

Mientras el Valencia CF toma aire y se garantiza, con 13 puntos, quedar fuera de la zona de descenso, el Levante se condena en ese mismo territorio. Si pretende mirar más arriba, sin embargo, el conjunto blanquinegro necesita fútbol, talento y capacidad para abrir defensas.... sobre todo, fichajes en enero.

Los primeros 45 minutos arrancaron con guion copiado al de la visita de los verdiblancos, con el rival desperdiciando una clara ocasión de gol. Si entonces fue Abde quien perdonó, esta vez fue Oriol Rey. Solo y dentro del área envió el esférico por encima del larguero de Julen Agirrezabala.

El portero vasco, realmente, no tuvo que actuar en ningún momento de la primera mitad. Al contrario que en el otro lado el exvalencianista Mathew Ryan. Lucas Beltrán, que tiene pólvora mojada en las botas, disparó con la espinilla un balón servido por Thierry Rendall. Arnaut Danjuma tampoco atinó a embocar un defensa delante.

Tárrega, el carácter

El balance de oportunidades claras se igualó. Mientras el Levante UD no se encontró en ataque, gracias en buena medida al omnipresente César Tárrega, el Valencia contó con alguna ocasión más, aunque Javi Guerra no conectó el balón con la violencia e intención que requiere la Primera división. Sus intentos terminaron en los cuerpos de Toljan y Vencedor.

Entre el temor y la incapacidad el conjunto de Carlos Corberán se diluía. Careció de la intensidad y voluntad del susodicho día del Betis. Pepelu volvió a acercarse a los centrales en auxilio de una mejor salida desde atrás, y Beltrán hizo de hombre pivote para oxigenar hacia los lados el fútbol de ataque. Aun así, el juego blanquinegro no fluye.

André Almeida y Javi Guerra, congelados durante buena parte del encuentro, frenaron la maquinaria que carburó mejor en el esperanzador Valencia - Betis. El partido, pese a que terminó en tan solo un empate, al que se ha ido agarrando la afición de Mestalla.

Bajo este panorama, el conjunto 'granota' volvió del descanso creyendo un poco más en que este podía ser su día, el primero de una victoria levantinista en territorio che desde la Copa de la España Libre en 1937. 88 años después. Sin embargo, sus miedos, una vez, se lo volvieron a comer. El descaro de los visitantes apenas duró unos minutos. Débil, flojo, los de Orriols entran en trayectoria descendente.

Todas las imágenes del Valencia CF - Levante UD en Mestalla / F. Calabuig

Cambio clave desde el banquillo

Con los faros apagados, lo primero que intentó Carlos Corberán desde el banquillo fue cambiar de boya. Hugo Duro por Beltrán. El problema futbolístico que persigue al Valencia es grave. Ante un adversario muy diferente al Betis, un equipo delante con pocas alegrías ofensivas y muchas precauciones defensivas.

La espesura dejó un pequeño resquicio a la polémica. Un gol anulado a Diego López, legal a la luz de todos menos del árbitro, Alejandro Muñiz, y de los responsables del videoarbitraje. Incomprensible. Ni Copete, ni Tárrega ni López parecían estar en fuera de juego. Las imágenes VAR probaron fuera de juego del central andaluz por milímetros.

La victoria estaba rendida al que más quisiera

Mestalla sentía la injusticia, y esta espoleó al Valencia hacia delante, en busca de los tres puntos, sacando el derbi del letargo. Los últimos 25 minutos fueron los mejores de los de Corberán en el partido. Merecieron la victoria por poner la dosis de valentía que ambas aficiones pedían a gritos. Y el regalo para los suyos lo dio Hugo Duro con un gol de esos con los que sueñan los 'killers'. Su pierna zurda remachó de chilena una pelota templada desde la izquierda de Gayà (1-0, m. 79).

Sin poder de reaccionar, el Levante solo tuvo el que el Valencia le concedió. Un error en defensa y una salida precipitada de Agirrezabala puso el 1-1 en las botas de Morales. El veterano extremo la mandó fuera y Toljan no llegó. En el alambre de los equipos de la zona baja, esta vez los blanquinegros se salvaron y volvieron a ganar dos meses después en la Liga. Desde el 2-0 al Athletic del 20 de septiembre, Mestalla no saboreaba tres puntos. Eso cuenta y suma.