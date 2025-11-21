Hugo Duro: "Es el mejor gol de mi carrera"
El delantero del Valencia CF da la victoria a su equipo desde el banquillo con un gol que quedará en la historia de los derbis
Á. Barquero
Al final del encuentro, Hugo Duro, el auténtico protagonista del partido destacó: " Este es el mejor gol de mi carrera". Sin duda, reconoció, se trata de un gol "especial porque estaba participando menos y sin duda es un alivio". El getafense remarcó que es "difícil para cualquier jugador no jugar". En ese sentido, recordó que Lucas Beltrán "lo esta haciendo espectacular y cuando he marcado ha sido el primero en celebrarlo", lo que demuestra "la unión del grupo". Para los jugadores del Valencia CF esta victoria sabe "muy bien" porque "no somos de piedra, cuando perdemos lo pasamos mal llegamos a casa amargados" así que se lo "dedicamos a la afición y también a nuestra familia"
En el minuto 54
Entró al terreno de juego en el minuto 54 con el objetivo de dar el gol que le estaba faltando al Valencia CF. Lo consiguió. El delantero madrileño marcó de chilena el gol de la victoría, en el que puede ser el mejor gol de su carrera.
Segundo gol en un derbi
Hugo duro ya conocía lo que es marcar en un derbi valenciano. En la temporada 2021/22, última del Levante UD en primera divisíon, repartió dos asistencias en el Ciutat de Valencia y marcó el gol del empate en Mestalla.
