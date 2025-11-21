El polémico gol anulado al Valencia CF por fuera de juego de Copete

El Valencia CF se enfrentaba al Levante UD en el derbi de la ciudad de València, correspondiente a la jornada 13 de La Liga EA Sports. Durante la primera mitad, el encuentro ha estado igualado de principio a fin, aunque el planteamiento de Calero ha sido más efectivo, pues ha conseguido su plan para los primeros 45 minutos: que sucedan las menos cosas posibles. Por su parte, los locales han dispuesto de las mejores ocasiones para adelantarse en el marcador, pero no han estado efectivos en la definición.

En la segunda mitad, el Valencia ha salido con una intención más propositiva, y de hecho, en el minuto 63 ha llegado el tanto que 'abría la lata'. A raíz de una jugada ensayada en un saque de esquina, Almeida ha colgado un balón al área que ha peinado Copete. Tras el cabezazo del central, su compañero en la zaga, César Tárrega, ha ido a la disputa con Ryan, dejando el balón suelto para que Diego López pusiese el 1-0 en el electrónico.

El pie de Copete, adelantado

El gol parecía legal en un primer momento, pues, tras varias repeticiones, no se intuía nada ilegal en la jugada. Sin embargo, tras algunos minutos de revisión, el VAR, con Iglesias Villanueva a la cabeza, ha intervenido para anularlo. Las imágenes del fuera de juego semiautomático se han mostrado mucho después de la anulación, en las que se ve que el pie de José Copete está adelantado, devolviendo la igualada al marcador.