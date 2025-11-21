El polémico gol anulado al Valencia CF por fuera de juego de Copete
El VAR de Iglesias Villanueva anula un gol de los de Corberán tras un córner
José Garrido
El Valencia CF se enfrentaba al Levante UD en el derbi de la ciudad de València, correspondiente a la jornada 13 de La Liga EA Sports. Durante la primera mitad, el encuentro ha estado igualado de principio a fin, aunque el planteamiento de Calero ha sido más efectivo, pues ha conseguido su plan para los primeros 45 minutos: que sucedan las menos cosas posibles. Por su parte, los locales han dispuesto de las mejores ocasiones para adelantarse en el marcador, pero no han estado efectivos en la definición.
En la segunda mitad, el Valencia ha salido con una intención más propositiva, y de hecho, en el minuto 63 ha llegado el tanto que 'abría la lata'. A raíz de una jugada ensayada en un saque de esquina, Almeida ha colgado un balón al área que ha peinado Copete. Tras el cabezazo del central, su compañero en la zaga, César Tárrega, ha ido a la disputa con Ryan, dejando el balón suelto para que Diego López pusiese el 1-0 en el electrónico.
El pie de Copete, adelantado
El gol parecía legal en un primer momento, pues, tras varias repeticiones, no se intuía nada ilegal en la jugada. Sin embargo, tras algunos minutos de revisión, el VAR, con Iglesias Villanueva a la cabeza, ha intervenido para anularlo. Las imágenes del fuera de juego semiautomático se han mostrado mucho después de la anulación, en las que se ve que el pie de José Copete está adelantado, devolviendo la igualada al marcador.
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Una joven de 20 años muere atropellada por un camión de reparto en València
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana