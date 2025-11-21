Una chilena para la historia

El Valencia CF se llevó el derbi de la ciudad con un golazo de chilena para la historia de Hugo Duro que llevó la locura a Mestalla. Los de Carlos Corberán rompieron la racha de siete jornadas consecutivas sin ganar y dieron un paso adelante en la clasificación en busca del ansiado punto de inflexión a la temporada. Los de Julián Calero tuvieron una oportunidad de oro en el minuto noventa para empatar en un mano a mano de Morales con Julen, pero el balón salió rozando el palo. La derrota condena al equipo granota a seguir una jornada más en puestos de descenso a segunda división.

El Derbi arrancó eléctrico con la tensión, la concentración y la intensidad que requería el partido. Nadie regalaba nada. Nadie daba un balón por perdido. El primer aviso serio en Mestalla corrió de lado azulgrana con un balón a la espada de Copete, un control 'gourmet' de Carlos Álvarez y un disparo por encima del larguero de Oriol Rey. La respuesta del Valencia llegó pronto con asistencia desde la derecha de Thierry, disparo de Lucas Beltrán (el primer como blanquinegro) y la manopla salvadora de Ryan abajo. Paradón del australiano. La igualdad era máxima.

Javi Guerra, elemento diferencial

El elemento diferencial fue Javi Guerra. El '9' se hizo grande con el paso de los minutos entre Elgezabal, Vencedor y Orol Real y permitió que el Valencia se hiciera con el dominio del balón. Las mejores ocasiones de los blanquinegros llegaron siempre por el costado derecho con la mejor versión de la temporada de Thierry. Manu Sánchez necesitó ayuda. De esos desajustes defensivos se aprovechó de nuevo Beltrán esta vez como asistente de Guerra. Toljan evitó su gol de forma milagrosa. El Valencia estaba más cerca del gol. La historia se repitió minutos después con un nuevo disparo de Guerra repelido esta vez por Vencedor. Los de Calero defendieron su portería a cero con uñas y dientes, pero nunca sin sentirse incómodos el partido amenazando con el talento de Carlos Álvarez y el balón parado. El Derbi estaba equilibrado.

Todas las imágenes del Valencia CF - Levante UD en Mestalla / F. Calabuig

Nada cambió en la segunda mitad. El Valencia tenía el balón, pero sin maniatar nunca a un Levante que tenía capacidad de defenderse y hacer daño de la mano casi siempre de Carlitos. César Tárrega estuvo providencial cortando un pase del sevillano a Iván Romero que lo dejaba solo delante de Julen. Danjuma, ausente en ataque, mandó un balón al larguero casi de forma fortuita. El Valencia no encontraba la manera de hacerle daño al Levante. Tocaba y tocaba pero sin la velocidad en la circulación de balón que requerían los repliegues y el orden defensivo de los de Calero.

El Valencia ganaba a los puntos, pero no era capaz de encontrar el golpe ganador. Hasta que por fin llegó con un balón colgado al área por Danjuma, cabezazo de Copete, toque abajo de Tárrega y remate a la red de Diego López. El gol del asturiano, sin embargo, no subió al marcador. El VAR lo invalidó para sorpresa del Valencia y su afición. Nadie sabía por qué. Cinco minutos después, la realización mostró la imagen con el pie en fuera de juego de Copete. El susto hizo reaccionar a Calero en el banquillo con la entrada triple de Arriaga, Brugué y Koyalipou.

Golazo de Hugo Duro

El Levante estaba obligado a cambiar el rumbo del partido si no quería salir con una derrota de Mestalla. El problema para el Levante es que también movió ficha Corberán con la entrada de Rioja y sobre todo Hugo Duro. El delantero desniveló el derbi con un golazo de chilena para la historia con asistencia marca de la casa del capitán José Luis Gayà que llevó la locura a Mestalla. El Levante, lejos de bajar los brazos y resignarse a la derrota, buscó el empate en los compases finales y a punto estuvo de encontrarlo en un mano a mano de Morales con Julen que salió rozando el palo.