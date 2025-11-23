La reivindicación del capitán

José Luis Gayà no ha tenido la suerte de ser el capitán de un Valencia CF como el que conoció de niño. Ni tan siquiera del que pudo disfrutar como jugador en la exitosa temporada del Centenario. Le ha tocado ejercer ese rol en el peor lustro en toda la historia del club, con las "fricciones" que ello conlleva. Después de otro nefasto arranque del equipo, el de Pedreguer fue blanco de las iras de la afición al ser sustituido contra el Villarreal CF, un episodio doloroso para el valenciano, pero al que ha podido dar la vuelta en apenas un mes.

El capitán se reivindicó con un gran partido frente al Levante UD en el derbi en Mestalla. Su actuación, cargada de carácter, fue diferencial en lo táctico-técnico para que el equipo se llevase un triunfo fundamental de cara a darle la vuelta a su triste realidad en la zona baja de la clasificación. Después del encuentro tomó la palabra para reforzar la simbiosis equipo-afición y para reivindicar su entrega hacia el escudo que luce en el pecho desde sus primeros años de vida.

Más recorrido con esta propuesta táctica

Beneficiado por la nueva estructura táctica en salida de pelota, que está permitiendo a los laterales recibir el balón en una zona más avanzada y con los extremos cediéndoles el carril entero, Gayà realizó incursiones una y otra vez por su costado, repitiendo esfuerzos y buscando centros sin parar. No todos con la misma precisión, pero la mayoría muy cargados de intención y que, especialmente después de la salida de Hugo Duro, sembraron el caos en el área granota.

Hasta siete centros al área lanzó Gayà hasta que, en el 80 de partido, uno encontró a Duro en una posición centrada del área. El madrileño conectó de manera acrobática con ese envío para hacer enloquecer a Mestalla y para liberación del propio capitán, que después de un partido de picar piedra por su costado conseguía firmar una asistencia de oro para el equipo.

Quedaban diez minutos de sufrir, los únicos en los que el rival amenazó con insistencia a la defensa valencianista, que respondió cerrando casi todas las vías. Pudo llegar el desastre después de una falta de entendimiento entre Gayà y Julen que no aprovechó Morales y unos minutos más tarde un uno contra uno resuelto por el capitán en banda contra el extremo granota se saldó con un estimulante gesto de rabia del '14' mirando a la grada, que respondió de manera atronadora.

El delantero francés del Levante, Goduine Koyalipou (d), protege el balón ante el defensa del Valencia, José Luis Gayá, durante el encuentro correspondiente a la jornada 13 de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Valencia y Levante en el estadio valencianista de Mestalla / Manuel Bruque / EFE

Unido a Mestalla

Con el silbido final del colegiado tanto el equipo como la afición respiraron de alivio después de ponerle fin a una racha de siete partidos sin conseguir la victoria con un Gayà especialmente efusivo en las celebraciones. Minutos más tarde, en el vestuario y ante la cámara de DAZN, tomó la palabra para valorar la victoria y también para reflexionar sobre los pitos que recibió y su momento en el equipo: "Yo estoy muy bien, me encuentro muy tranquilo, trabajando diariamente para intentar mejorar como he hecho siempre. El ruido forma parte del fútbol, de las carreras y por suerte tengo una carrera larga aquí, entonces es normal que haya momentos de fricción, pero siempre voy a estar aquí intentando representar este escudo de la mejor manera, como he hecho siempre", exponía, dándole naturalidad y reivindicando su trabajo diario.

No se quedó ahí, sino que el sábado también tuvo unas palabras para su gente a través de las redes sociales: "Gracias, Mestalla. Otra vez fuisteis clave para ganar el derbi de la ciudad. Sin vosotros nada sería posible. Amunt!", destacaba el capitán, al que respondieron algunos exjugadores del equipo como Rafa Mir, Jaume Doménech o Uros Racic, además de Arnaut Danjuma.

En el Top10 de la historia del Valencia CF

Esta temporada no está pudiendo festejarlo por la situación del club, pero es el año en el que Gayà está haciendo historia con su incursión -y ascenso- en el Top10 de jugadores con más partidos oficiales en toda la historia de la entidad de Mestalla, siendo un 'One Club Men' en la época más difícil para serlo.

Gayà, que superó hace tres partidos a Dani Parejo con 386 apariciones, colocándose en 8ª poosición, amenaza la séptima de Enrique Saura, que tiene 400 en su casillero, un registro que es muy posible que el lateral de Pedreguer alcance esta misma campaña. Ya es el quinto con más partidos en Liga, por encima de Angulo o Cañizares.