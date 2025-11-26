VCF | Mestalla
LaLiga denuncia 14 cánticos ofensivos en el último derbi
El informe advierte concretamente de dos proclamas con insultos al Levante UD
Hugo Ferrer
Como después de cada jornada, LaLiga emitió un comunicado denunciando los cánticos ofensivos, insultos y descalificaciones que se dan en cada campo de Primera y Segunda División a lo largo de los partidos. El viernes se jugó un Valencia CF - Levante UD, un derbi de la ciudad que tuvo intercambios de cánticos y de insultos entre las dos aficiones.
LaLiga, por su parte, confeccionó un informe no solamente de los cánticos, sino también de en qué minutos de los partidos se produjeron de acuerdo a la información aportada a esta Liga Nacional de Fútbol Profesional por parte del representante oficial de la misma en el partido, denominado Director de Partido, así como de otros canales de información en relación con la detección de comportamientos relacionados con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, una vez analizada la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales del mencionado partido.
«Puto sapo el que no bote es, es»; «Puta Levante»; «Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret»» y «¡Písalo, písalo!», son los cánticos denunciados por LaLiga, si bien, según el informe emitido, fueron entonados en su conjunto en un total de catorce ocasiones a lo largo del partido entre el Valencia CF y el Levante UD.
