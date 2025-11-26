María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido porque coincide con el Maratón de València
Ese fin de semana además es el primero de las prenavidades de invierno y hay temor al posible colapso de la ciudad
La alcaldesa de València, María José Catalá, pide al presidente de La Liga que cambie el horario del Valencia-Sevilla que se celebra el próximo 7 de diciembre y que coincide con el Maratón de la ciudad.
María José Catalá ha enviado una carta a Javier Tebas para pedirle que haga todo cuanto esté en su mano para cambiar el horario, ya que ese día se pueden juntar en la calle hasta 300.000 personas por la coincidencia del partido de fútbol con la prueba atlética y el partido de baloncesto.
Ese fin de semana, además, es el primero de las prenavidades y hay temor al posible colapso de la ciudad.
Y eso supone un reto mayúsculo en términos de seguridad y movilidad para la urbe, tal como adelantó Levante-EMV recientemente.
