María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido del Valencia porque coincide con el Maratón

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido al presidente de La Liga Javier Tebas que cambie el horario del Valencia-Sevilla que se celebra el próximo 7 de diciembre y que coincide con el Maratón de la ciudad.

María José Catalá ha enviado una carta a Javier Tebas para solicitarle que haga todo cuanto esté en su mano para cambiar el horario, ya que ese día se pueden juntar en la calle entre 300.000 y 330.000 personas en las principales calles y avenidas de la capital valenciana por la coincidencia del partido de fútbol con la prueba atlética y con el partido de baloncesto del Valencia Basket femenino contra el Spar Gran Canaria.

Ese fin de semana, además, es el primero de las prenavidades y hay temor al posible colapso de la ciudad.

Y eso supone un reto mayúsculo en términos de seguridad y movilidad para la urbe, tal como adelantó Levante-EMV recientemente.

Salida de la Maratón Trinidad Alfonso de València. / Francisco Calabuig

A continuación reproducimos la misiva enviada por Catalá a Tebas. Está fechada hoy 26 de noviembre.

"Estimado presidente:

Me gustaría trasladarte la preocupación por el partido del Valencia CF-Sevilla FC que se va a celebrar el próximo domingo 7 de diciembre a las 16.15 horas dada su coincidencia con el Maratón Trinidad Alfonso que se va a celebrar ese mismo día. Informarte que el pasado 5 de noviembre el Ayuntamiento de València, а través de la Fundación Deportiva Municipal, se puso en contacto con el Valencia CF para trasladarle los problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior que pueden producir dada la coincidencia de dos eventos masivos. Ese mismo día, el Club nos trasladó que había hablado con la Liga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario. Te solicito que reconsideres vuestra decisión dado que el Maratón supone una gran asistencia de personas, no sólo de participantes (35.000) sino de acompañantes (2,5 de media) y muchísimos vecinos que acuden a disfrutar del ambiente festivo del Maratón. La organización de este evento supone, como te imaginarás, una importante cantidad de calles y avenidas principales cortadas y que dificultarán el acceso de los aficionados al Mestalla ya que algunos de esos cortes se prolongarán hasta pasadas las 15 horas. Por ello, y dado los problemas de acceso de los aficionados al partido de fútbol, solicito que hagas todo cuánto está en tu mano para cambiar el horario previsto. Atentamente María José Catalá."

De la carta se pueden extraer varios elementos que ya relató Levante-EMV en su reportaje dominical en el que hacía referencia al "superdomingo" de Maratón, fútbol y basquet que amenaza con colapsar la ciudad. La alcaldesa señala que el pasado 5 de noviembre "el Ayuntamiento de València, а través de la Fundación Deportiva Municipal, se puso en contacto con el Valencia CF para trasladarle los problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior que pueden producir dada la coincidencia de dos eventos masivos. Ese mismo día, el Club nos trasladó que había hablado con la Liga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario". Este diario ha contactado con al menos dos ocasiones con la Liga pero no ha obtenido respuesta en el sentido de si tiene sobre la mesa de cambiar el horario del encuentro. María José Catalá se refiere en su carta "a los problemas de acceso" que pueden generarse para los aficionados del Valencia que quieran llegar a Mestalla. Máximo cuando coinciden el Maratón, que arranca a las 8,15 horas y acaba a las 15 horas -sin contar los más rezagados-, el partido del Valencia Basket -desde las 13 horas- y el encuentro de fútbol desde las 16,15 horas. En fin en apenas 8 horas la ciudad se enfrenta a un reto mayúsculo de acoger en sus calles a una población flotante de no menos de 330.000 personas más la que por la tarde salga a ver las luces de Navidad en la plaza del Ayuntamiento y sus calles adyacentes que ya se colapsó recientemente en el reciente fin de semana.