Alejandro Panach, renovado hasta 2028

El Valencia CF ha cerrado la renovación de una de las perlas de su cantera. Se trata de Alejandro Panach, que ha estampado su firma en el nuevo contrato que le unirá a la entidad de Mestalla como mínimo durante las próximas tres temporadas, hasta 2028, y que confirman la apuesta del club en su potencial.

El futbolista viene de debutar esta campaña con el primer equipo a las órdenes de Carlos Cobrerán en la Copa del Rey. Jugó ante el Maracena con mucha templanza, ejerciendo como central ‘del medio’ en todas las fases del partido en que el equipo formó con tres atrás (con Rubén Iranzo y Eray Cömert) y haciendo una pequeña demostración de capacidades en un partido, eso sí, muy sencillo para el conjunto valencianista, pero que da una pequeña muestra de lo que puede llegar a ofrecer.

Candiato a continuar la saga

Panach forma parte de la talentosa camada de 2006 que ganó el curso pasado División de Honor y que se quedó a las puertas de ganar la Copa de Campeones que le hubiese dado acceso a la Youth League. En ese equipo, que ha cosechado buenos éxitos a lo largo de las temporadas, el central valenciano ha sido un líder natural que en los últimos años ha sido señalado en rojo por el club como un aspirante a continuar la saga de los Mosquera, Tárrega o Yarek.

El futbolista es uno de los 'nanos' que Corberán tiene bajo su lupa. Le cuida en el día a día y le ve como un futbolista que puede tener minutos con el primer equipo. Esta campaña se lo ha llevado a varias convocatorias y le ha permitido estrenarse con los mayores.

Alejandro Panach debuta con el Valencia CF / SD

Comunicado oficial

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Alejandro Panach para que el defensa del VCF Mestalla continúe su formación en la Academia del Valencia CF.

Alejandro Panach, nacido en 2006 en Valencia, está cumpliendo su décima temporada en la Academia VCF. Desde su llegada a la Ciudad Deportiva VCF, ha ido progresando hasta consolidarse este curso en el VCF Mestalla y debutar con el primer equipo el pasado 28 de octubre ante la UD Maracena en la Copa de SM el Rey, entrado también en varias convocatorias de LaLiga EA Sports.

Panach fue uno de los jugadores destacados del VCF Juvenil A el pasado curso en el que fue campeón de liga y subcampeón de la Copa de Campeones Juvenil.