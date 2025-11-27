VCF | Plantilla
Tárrega: "Sacar información falsa no ayuda al equipo"
El segundo capitán y defensa central cerró filas ayer con el entrenador y salió en defensa de su compañero Copete
Una de las grandes patatas calientes de este inicio de temporada en el Valencia CF ha sido la relación entre el vestuario y el entrenador, especialmente en el momento de peores resultados y sensaciones con un equipo que no daba buenos síntomas ni en términos tácticos, técnicos ni de carácter competitivo.
El runrún llegó en forma de cuestionamiento de la plantilla, de su honestidad y de su relación con el entrenador. Este miércoles César Tárrega se mostró contundente contra aquellas informaciones: «La verdad que desde las primeras informaciones nos quedamos asombrados, estamos con él a muerte no hay problemas en el vestuario, estamos todos unidos y queremos seguir trabajando como grupo. Sacar informaciones falsas no ayuda ni al equipo ni al club. Nosotros estamos en una burbuja, pero ciertas informaciones no ayudan», señaló el central de Alaquàs.
Agradecido a Corberán
El canterano valencianista, además, solo tuvo palabras de agradecimiento hacia Carlos Corberán: «Mi relación con el míster es buena y me siento muy contento. Le doy gracias a él y su cuerpo técnico porque desde su llegada he crecido mucho como futbolista», ponía Tárrega de relieve.
El capitán, por otra parte, valoró con tristeza los pitos que el equipo recibió por parte de Mestalla, pero señaló que tienen que vivir con ello «y estar acostumbrados», además de explicar que no es bonito «para que los pitos se conviertan en aplausos».
El central y segundo capitán del Valencia CF César Tárrega ha roto una lanza por su compañero en el centro de la defensa Copete. El de Aldaia asegura que su compañero es un «gran jugador» y «un gran compañero» y está convencido de que «se le metió una presión innecesera» y que «él quiere lo mejor para el equipo» porque es «un competidor nato».
«Copete desde el primer día que ha llegado ha demostrado que es un gran jugador, a nivel personal es un gran compañero y nos llevamos muy bien. Al principio se le metió una presión innecesera, Copete se deja el alma y quiere lo mejor para el equipo. Es un competidor nato», aseguraba este miércoles en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna.
El mejor partido de Copete
El partido de Copete contra el Levante fue su mejor actuación como valencianista. Empezó algo impulsivo en sus primeras acciones, pero con el paso de los minutos se fue aserenando y contando por exitosas todas sus intervenciones defensivas en el juego. Ganó un tackle (entrada a ras de suelo), firmó tres recuperaciones, tres despejes, una intercepción, bloqueó un disparo a portería, ganó cuatro de los seis duelos que disputó a ras de suelo y no fue regateado ni una sola vez. Con el balón en los pies firmó un 89 por ciento de acierto en el pase (56/63).
La plantilla del Valencia CF se ha reunido para comer este mediodía después del entrenamiento. Carlos Corberán y sus jugadores han variado su rutina habitual en la ciudad deportiva de Paterna y se han desplazado al Restaurante La Romana de Bétera. El técnico y la plantilla han compartido mesa y mantel por espacio de dos horas en una nueva escenificación de la salud que goza el vestuario a pesar del mediocre primer tercio de la temporada.
Los hechos están demostrando que el problema del Valencia CF no era vestuario como se encargaron de alimentar algunos. La comida de Bétera llega después de que el equipo haya sumado 4 de los últimos 6 puntos contra el Real Betis y el Levante para salir de los puestos de descenso a segunda división.
