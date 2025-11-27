El Valencia CF renueva a Luis Rioja hasta 2027
El club se ha adelantado y no ha esperado a que el jugador cumpla el mínimo de partidos que suponía su renovación automática
La renovación refuerza al futbolista y demuestra la sintonía que siempre ha existido con Corberán
Andrés García
València
El Valencia CF ha renovado a Luis Rioja. El club se ha adelantado y no ha esperado a que el jugador cumpla el mínimo de partidos que suponía su renovación automática. La renovación refuerza al futbolista y demuestra la sintonía que siempre ha existido con Corberán.
Así lo ha anunciado el club a través este vídeo oficial:
