El Valencia CF renueva a Luis Rioja hasta 2027

El club se ha adelantado y no ha esperado a que el jugador cumpla el mínimo de partidos que suponía su renovación automática

La renovación refuerza al futbolista y demuestra la sintonía que siempre ha existido con Corberán

Luis Rioja celebra el gol del empate final junto a Arnaut Danjuma

Luis Rioja celebra el gol del empate final junto a Arnaut Danjuma / J. M. LÓPEZ

Andrés García

València

El Valencia CF ha renovado a Luis Rioja. El club se ha adelantado y no ha esperado a que el jugador cumpla el mínimo de partidos que suponía su renovación automática. La renovación refuerza al futbolista y demuestra la sintonía que siempre ha existido con Corberán.

Así lo ha anunciado el club a través este vídeo oficial:

