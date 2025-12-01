Agirrezabala, un portero de garantías.

El Valencia CF tiene muchos problemas todavía, pero ninguno en la portería. El primer tercio de la competición ha demostrado que el club acertó de pleno con el fichaje de Julen Agirrezabala, cedido por el Athletic Club. A pesar de la siempre alargada sombra de Giorgi Mamardashvili, el guardameta guipuzcoano ha despejado las dudas de principio de temporada, se ha consolidado bajo palos con el paso de las jornadas y se ha ganado por méritos propios la condición de mejor fichaje del mercado de verano por delante de Arnaut Danjuma, Copete, Lucas Beltran, Baptiste Santamaria, Dani Raba, Filip Ugrinic y Largie Ramazani. El Valencia y Carlos Corberán se sienten muy seguros con Julen.

Sin los goles del ex del Villarreal desde la derrota con el Real Oviedo (1-2) -hace este domingo dos meses-, la reacción tuvo que partir de las mejoras en defensa. Tras los seis goles encajados frente a Villarreal (0-2) y Real Madrid (0-4), en los que Julen evitó que las consecuencias fuesen todavía peores, los blanquinegros empezaron a cortar fugas. El portero resultó decisivo en el empate a un gol ante el Betis (1-1) e, importante, en la victoria con portería a cero contra el Levante en el derbi (1-0). Previamente, la ‘histórica’ portería a cero que logró en Vitoria, dando un punto al Valencia en los peores momentos del curso, no fue fruto de la casualidad.

Cuarto porterías a cero

Agirrezabala firmó en el derbi contra los ‘granotes’ su cuarta portería a cero de la temporada como frente al Getafe (3-0), Athletic (2-0) y Alavés (0-0). Lo mejor es que en muchos de los empates y las derrotas del equipo, el vasco ha sido uno de los jugadores más destacados con mejores actuaciones y valores estadísticos. Aunque es un dato desvirtuado por el nivel defensivo de los equipos, ahora mismo es el octavo de LaLiga en paradas (41) a solo ocho del segundo clasificado en el ranking (Sergio Herrera) y muy por encima del que fuera su competidor en el Athletic, Unai Simón (33).

Todavía más, en el ranking de porterías a cero, Julen está a la altura de los guardametas de los equipos top de la Liga. Se halla entre los nueve arqueros con cuatro o más porterías a cero en 13 jornadas de Liga.