Iñigo Pérez elogia a Corberán: "Es uno de los mejores de LaLiga"

El entrenador del Rayo Vallecano Iñigo Pérez ha comparecido este domingo en sala de prensa en la previa del partido de LaLiga de este lunes (21:00) contra el Valencia CF. El técnico vallecano se ha deshecho en elogios con Carlos Corberán, al que califica como «uno de los mejores técnicos de LaLiga». Para él, el conjunto valencianista está «muy bien trabajado. «Es un equipo que hace muchísimas cosas bien, con muchas variantes posicionales, diferentes sistemas para atacar. Es un equipo muy peligroso».

Sobre el reencuentro de Fran Pérez, formado en el Valencia CF, con el conjunto de Corberán, el técnico del Rayo afirmó que «Fran tendrá mucha ilusión de enfrentarse al Valencia, genera un estimulante».