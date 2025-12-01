Legends impulsa su oferta de 'hospitality' para el Nou Mestalla. Según ha confirmado este periódico, Legends ha acelerado su oferta de hospitality a través de peticiones por formulario y posteriores citas concertadas en la sala 1923 de Mestalla. El club y Legends esperan estrenar el 'Experience Center' a lo largo de las próximas semanas, donde próximamente se atenderán a los interesados.

La comercialización de los productos de Hospitality se puso en marcha en el mes de octubre y se llevaa cabo de forma gradual. En la primera fase de comercialización salieron a la venta las Suites.

El 'Hospitality' tendrá una capacidad de 6.500 butacas sobre el total de las 70.000. A través de este sistema de experiencia 'premium', el Valencia confía en ampliar en gran medida sus ingresos en comparación con lo que se saca actualmente en este terreno en el Mestalla de la Avenida de Aragón.

La propuesta incluye 10 modalidades de productos Hospitality diseñados para adaptarse a los diferentes gustos, precios y necesidades de cada usuario. Entre sus principales beneficios, destacan las ubicaciones privilegiadas en el estadio y una cuidada oferta gastronómica disponible antes, durante y después de cada partido.

El Nou Mestalla sigue dando pasos hacia adelante. La semana pasada, la entidad valencianista entró en una nueva fase en la construcción del estadio, que se prevé que pueda albergar hasta 70 000 espectadores, con la llegada de piezas y elementos clave como los pilares que soportarán la gran cubierta del estadio.

Reubicaciones a finales de 2026

Las reubicaciones, por su parte, comenzarán a tomar forma con la selección de zonas y asientos a finales de 2026 en un proceso totalmente ajeno a Legends del que se encargará el club.