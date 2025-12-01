Diego López: "Si hubiéramos competido la primera parte como la segunda..."
El Guajín, autor del gol, asegura que "la segunda parte ha sido nuestra y nos podíamos haber llegado la victoria"
Hugo Ferrer
El Valencia CF ha rascado un punto de Vallecas con un gol de Diego López en el partido de LaLiga correspondiente a la jornada 14. El asturiano ha sido protagonista al final del partido en los micrófonos de Movistar LaLiga. El Guajín tiene claro que "la segunda parte ha sido nuestra y nos podiamos haber llegado la victoria. Si hubiéramos competido la primera como la segunda parte hubiéramos ganado". Estas eran sus palabras:
Resultado
Se queda un sabor agridulce porque en la primera parte no hemos competido como habíamos planeado, nos han hecho mucho daño por fuera, nos han corregido el míster, y la segunda parte ha sido nuestra y nos podiamos haber llegado la victoria. Si hubiéramos competido la primera como la segunda aparte hubiéramos ganado..
No cómodos
Todos no frustramos cuando no hacemos bien las cosas, venimos de dos partidos buenos y queríamos darle esa continidad fuera de casa. Te enfadas porque puede hacerlo como se ha visto en la segunda parte. Tenemos que querdanos con la sgeunda parte.
Gol con ayuda
Todo suma, el fin de semana me quitaron una, he tenido otro que me han quitado con la bota, al final todos los goles suman, estoy contento por ayudar al equipo y ahora hay que hacer bueno este punto contra el Sevilla.
