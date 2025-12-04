El Valencia sigue vivo en la Copa gracias a Dimitrievski

Pese a la mala imagen y el sufrimiento padecido en Cartagena, el Valencia CF ha accedido a dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Lo ha hecho con un gol 'in extremis' en el minuto 121 de la prórroga de Jesús Vázquez. Pocos instantes antes, el guardameta Stole Dimitrievski había resucitado al equipo de la eliminación deteniendo un lanzamiento desde el punto de penalti. La manera idea de reivindicarse del normacedonio, muy cuestionado desde las declaraciones que hizo en su país cuestionando su sittuación en el club.

En el primer asalto, solo el FC Cartagena se encargó de reunir los méritos necesarios para avanzar a la siguiente ronda. El Valencia CF comprobó que con el nombre no basta para competir frente a rivales de inferior categoría que ponen siempre la ilusión por delante, dispuestos a alargar el máximo posible el sueño copero.

Carlos Corberán juntó sobre el terreno de juego del Municipal de Cartagonova a un grupo de futbolistas que, por encima de la calidad, debía demostrar motivación y ganas por hacerse con la camiseta titular del Valencia. Cömert, Ugrinic, Santamaría, Raba, Ramazani y Danjuma… y ninguno de estos trasladó al entrenador el deseo de participar de inicio el próximo domingo en un partido trascendental en la Liga contra el Sevilla FC (16:15 h, Mestalla).

A los pocos minutos, el Cartagena se dio cuenta de que los visitantes habían venido de paseo. Olieron la ocasión perfecta de poner en práctica las instrucciones de su técnico, Javi Rey, en la previa del choque. "El Valencia tiene que sufrir en el Cartagonova"... y vaya si sufrió, víctima de su propia indolencia.

Ortuño vuelve a ser una pesadilla

Los cartageneros, agazapados en su campo, cerraron las líneas de pase para enseñar las garras al contragolpe. Sin rapidez ni ánimo, los visitantes no inquietaron nada. A diferencia de los locales, punzantes en cada salida en tromba hacia la meta de Stole Dimitrievski. Rubén Iranzo y Jesús Vázquez, los más activos en el bando visitante, desbarataron la primera incursión de Alfredo Ortuño, ese '9' que ha vacunado a los blanquinegros en cada una de las tres ocasiones en las que se lo ha cruzado en la Copa.

Tres minutos más tarde, Ortuño habilitó a Calderón, quien perdonó solo ante el portero al cruzar en exceso la pelota con la pierna derecha. La acción, llena de peligro, había empezado en un error en la entrega de Dani Raba. Al cuarto de hora, el Cartagena acumularía dos ocasiones más. Un remate en el área de Ortuño, repelido con la pierna por Dimitrievski, y un disparo posterior de Alcañiz.

El centro del campo, lento y frío, continuó alimentando el ánimo de los locales. Santamaría y Ugrinic eran completamente invisibles. Un servicio errado hacia atrás de Arnaut Danjuma, en el costado, terminó en las botas de Ander Martín, quien encontró en zona de gol a Ortuño. Este ya no perdonó (1-0, m. 20) en una típica acción de delantero centro.

Lejos de despertar, el Valencia siguió inmerso en el letargo. Las siguientes oportunidades volvieron a ser para los murcianos. Y otra vez Ortuño, quien obligó a volar al portero normacedonio. Hasta pasada la media hora, los de Corberán no dieron señales de vida ni presencia en Cartagonova. Un chut fuerte pero desviado de Danjuma fue la primera aproximación del equipo de Primera división.

Diez minutos de Ramazani

Largie Ramazani, reaparecido tras su lesión a mediados de octubre, protagonizaría un par de apariciones en la recta final de la primera parte. Una acción de habilidad y regate en el interior del área del belga concluyó en el rechazo del central local Baz. A un minuto del descanso, el extremo hilvanó con Raba la primera jugada digna de un equipo de la Liga. El disparo del cedido por el Leeds acabó en las manos de Iván Martínez.

Fracasada la unidad B, Carlos Corberán empezó la segunda mitad poniendo sobre el tablero a la pieza otra veces salvadora, Hugo Duro. El goleador entró al césped en lugar de Ramazani, el más destacado en los últimos minutos del primer acto. Consciente de la dimensión del desastre que se estaba gestando, el Valencia aumentó una marcha. Ugrinic, fichaje más caro del verano y fuera de forma en lo físico, decidió comparecer en el partido a través de dos chuts. El primero salió a la izquierda de la portería, y el segundo lo detuvo el meta local.

El impulso de Rioja y Beltrán

La reacción valencianista, aunque despacio, vivió otro impulso con la entrada al campo de Thierry, Diego López y Luis Rioja. El lateral luso mejoró en buena medida la aportación de Foulquier. Una banda en la que contó con la colaboración del siempre comprometido Rioja. Una asistencia del andaluz trajo el tanto del empate, pero antes hubo un intento fallido por fuera de juego. Duro anotó en boca de gol, eso sí, adelantado tras un servicio con la cabeza del 'Guajín'.

El que sí valió fue el primer tanto como valencianista de Lucas Beltrán. Con el punto de mira desatinado hasta entonces, el argentino supo aprovechar el balón envenenado que Rioja envió con el exterior de la bota al área pequeña. La pierna del ex de River se avanzó al desconcierto del portero y los centrales (1-1, m. 79). El propio Beltrán, con las ganas que faltaron a muchos de sus compañeros, dispuso de un par de disparos más para haber evitado la prórroga.

La prórroga: réplica en miniatura de los 90 minutos

La prórroga, sin embargo, llegó inevitablemente y se convirtió en una réplica en miniatura de lo que fueron los 90 minutos. Los locales revivieron gracias a los cambios y la entrada en el césped de algunos titualres a los que el técnico había reservado para el derbi con el Murcia del fin de semana. Chiki desperdició una ocasión perfecta en una contra en la que, ligeramente escorado, concluyó rematando fuera. La mejor en unos 15 primeros minutos, dominados por el Cartagena.

En el segundo tiempo, el Valencia tomó el relevo. Tuvo dos oportunidades de oro para haber sellado antes el pase. Martínez evitó el gol de cabeza de Duro con la punta de los dedos. Tras la expulsión de Santamaría, Rioja se topó con el palo. Fue la antesala de un final de infarto. Un penalti por manos de André Almeida colocó al Valencia al borde de la elimimación. Entonces, Dimitrievski se reivindicó estirándose y evitó la catástrofe despejando el lanzamiento de De Blasis. Faltaba apenas un minuto, en el córner posterior, Jesús Vázquez se encontró con un balón y lo mandó a la red con la fortuna del rechazo en la defensa local.