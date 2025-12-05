Estos son los posibles rivales del Valencia CF en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Valencia CF logró su clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras imponerse al Cartagena por un resultado que, aunque ajustado, reflejó la capacidad del equipo para rehacerse en un encuentro lleno de altibajos. Los de Carlos Corberán atravesaron fases de considerable sufrimiento, especialmente tras el tempranero tanto de Alfredo Ortuño, que obligó a los valencianistas a activar su versión más competitiva. Aun así, el conjunto blanquinegro supo mantenerse en pie y encontrar los momentos precisos para golpear. Aún así el equipo blanquinegro logra acceder a la siguiente ronda de la Copa del Rey, donde ya solo quedan los 32 mejores equipos. Además los cuatro equipos de la Supercopa de España ya entran en el sorteo.

El guion del partido cambió por completo gracias a los goles de Lucas Beltrán y Jesús Vázquez, quienes fueron determinantes para consumar la remontada en la prórrga.. A partir de ahí, el equipo ganó metros, gestionó mejor la posesión y supo controlar los impulsos de un Cartagena que no dejó de incomodar. La reacción del Valencia evidenció carácter y madurez, factores que Corberán ha tratado de consolidar desde su llegada, y que se hicieron palpables en un escenario exigente como el que planteó el conjunto cartagenero.

Jesús Vázquez busca una pelota en el Cartagena - Valencia de Copa del Rey / Iván Urquizar - La Opinión de Murcia

Con el pase de ronda ya certificado, el Valencia CF pone la mirada en los posibles rivales que podrían cruzarse en los dieciseisavos. El abanico de adversarios plantea escenarios de todo tipo, desde enfrentamientos ante equipos de categoría inferior que podrían brindar un respiro competitivo, hasta duelos frente a clubes de mayor entidad que exigirían el máximo nivel desde el primer minuto. Sea cual sea el desenlace del sorteo, el equipo afronta la siguiente fase con la confianza reforzada y la convicción de que esta competición puede ser un impulso en su crecimiento a lo largo de la temporada.

Hugo Duro, lamentando un fallo ante el Maracena / EFE

Así es el formato del sorteo de la dieciséisavos de final de la Copa del Rey 2025/26:

En esta ronda participarán hasta 32 equipos: 28 de ellos llegan tras superar la anterior ronda además de los participantes en la Supercopa de España 2025; Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. El sorteo definirá las 16 eliminatorias que se disputarán a partido único, donde los clubes de mayor categoría quedan emparejados con los de inferior división siempre que sea posible.

Asimismo el equipo de inferior división ejercerá como local como ya es habitual en el torneo copero. Eso sí será la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la que acepte las instalaciones de cada duelo siempre que cumplan con los requisitos mínimos. Si los clubes son de la misma división el orden lo decidirá la bola que salga en primer lugar.

Los partidos de esta eliminatoria se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre.

Sorteo de Copa del Rey / RFEF

POSIBLES RIVALES DEL VALENCIA CF EN COPA DEL REY

Primera División: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Madrid, Real Celta, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante , Real Sociedad, Betis, Elche , Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla FC

FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Madrid, Real Celta, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, , Real Sociedad, Betis, , Segunda División : Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Burgos CF y Racing de Santander

: Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Burgos CF y Racing de Santander Primera RFEF: Guadalajara, Eldense, Talavera, Murcia, Ourense y Ávila.

Guadalajara, Eldense, Talavera, Murcia, Ourense y Ávila. Segunda RFEF: Atlético Baleares.

¿CUÁNDO SERÁ EL SORTEO DE COPA DEL REY?

La cita con los dieciseisavos de final será el martes 9 de diciembre a las 13:00 horas. Las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario. Aún sigue pendiente por conocerse la fecha de la final del torneo que se disputará de nuevo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. LaLiga y la RFEF siguen estudiando opciones en lugar del 25 de abril

En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, Teledeporte y Movistar Plus+. Desde Levante-EMV te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.