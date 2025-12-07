Corberán: "El equipo ha ganado en capacidad de no venirse abajo"

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, afirmó este domingo, después del empate ante el Sevilla (1-1) con un gol de Hugo Duro en el minuto 93, que su equipo "ha ganado en capacidad de no venirse abajo".

"El equipo ha crecido en el esfuerzo, en la intensidad para no rendirse cuándo nos vemos superados. El equipo ha insistido y lo ha dado todo hasta el final. Nos encantaría haber dominado al Sevilla y ganar, pero cuando las cosas no salen ver a un equipo que no se rinde es un aspecto positivo, no el resultado, sí la mentalidad del equipo", valoró en la rueda de prensa.

Corberán señaló que el partido ante el Sevilla fue muy físico y muy trabado: "Nos ha costado imponernos y generar ocasiones. El Sevilla tampoco nos ha generado grandes ocasiones, pero nos hemos desajustado al principio de la segunda mitad y han conseguido adelantarse".

"Pero el equipo no se ha rendido de nuevo, ha luchado hasta el final para conseguir un gol que nos hace sentir insuficientes, pero haberlo conseguido da cierto premio al esfuerzo que el equipo ha puesto para empatar el partido", reiteró.

"Ha sido un partido espeso en general, no creo que haya que personalizar en ningún jugador que nos haya costado manejar bien el partido. Ha sido un partido espeso, donde no ha habido ninguna ventaja clara, muy igualado, muy de situaciones de uno contra uno", explicó.

El técnico también apuntó que la acción del gol del Sevilla no señala a Tárrega, que marcó en propia meta. "Si no hubiera despejado, el delantero estaba para rematar, era una acción muy difícil de defender y no hay ningún reproche individual", aseguró.

El defensa, que vio la quinta tarjeta amarilla, no podrá jugar el próximo sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y Corberán dijo que analizarán los jugadores disponibles y verán si recuperan al lesionado Diakhaby. "Todavía quedan seis días para afrontarlo", comentó.

Por último, sobre el arbitraje, dijo que "siempre" cree "en la justicia y el que la imparte es el árbitro".

"Hay acciones puntuales del partido… Hugo Duro debe salir a cambiarse la camiseta porque tiene sangre por un golpe en la nariz. Es una acción que entiendo que se debe revisar, pero si no lo creen así, hay aspectos como el arbitraje que no puedo controlar", concluyó.