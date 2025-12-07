Mestalla para empezar la huida hacia adelante

A trompicones, dando pasitos más bien cortos y mezclando síntomas de cambio con otros preocupantes, el Valencia CF se encuentra en pleno proceso de mejora con la intención de salir de la zona de peligro. Esta tarde se mide al Sevilla FC, rival directo, con el objetivo de llevarse la victoria, asentar una serie de mejoras en el juego y empezar, con la ayuda de Mestalla, su huida hacia adelante.

Desde el buen partido contra el Real Betis, el equipo de Carlos Corberán encontró una forma de jugar en la que los jugadores valencianistas se sintieron más cómodos y sobre la que pretenden crecer en el futuro próximo. Frente al Levante UD esa nueva propuesta dio sus frutos con una victoria que puso fin a una larga racha sin triunfos y, ahora, ante el Sevilla, la intención del equipo es la de seguir creciendo a través de esa salida con Pepelu entre centrales, la profundidad de los laterales y la densidad en el centro del campo con André Almeida y Javi Guerra.

Los valencianistas, que en la última semana han demostrado sus enormes dificultades para replicar ese plan fuera de Mestalla, confían en que su regreso al coliseo de la Avenida de Suecia les permita ofrecer su mejor imagen en el último mes.

El partido se antoja capital por la situación de la tabla y por el futuro inmediato a nivel de calendario, ya que el Valencia CF ahora solamente le saca dos puntos a la zona de descenso y la semana que viene visita el Metropolitano. Por encima, los valencianistas tienen hasta seis equipos en un margen de tres puntos, entre ellos el propio Sevilla —que está a tan solo dos—, por lo que es una jornada en la que el conjunto blanquinegro puede equiparar su situación a la de muchos rivales.

El conjunto hispalense, por su parte, llega hecho un mar de dudas porque de los últimos seis partidos solamente han sido capaces de ganar uno (frente a Osasuna) y lo que parecía su despegue tras aquella victoria frente al FC Barcelona fue realmente su última gran tarde. Poder abrir una brecha de dos partidos con el Valencia es un premio muy grande para los sevillanos en Mestalla y una situación que el Valencia no puede permitir.

El conjunto de Mestalla ya ha recuperado a la mayoría de los lesionados después del regreso de Foulquier, Ugrinic y Ramazani. El que sigue siendo baja es Mouctar Diakhaby, que apura su recuperación de la lesión muscular que se produjo en Montilivi.

El Sevilla, con ocho bajas

La convocatoria de Almeyda revela una triste realidad: son baja hasta ocho futbolistas de la primera plantilla, siete por lesión y uno por sanción. El pasado jueves, en el partido de Copa en el campo del Extremadura, Juanlu fue el último futbolista del Sevilla en sumarse a esa lista de bajas con apenas media hora de juego. Nianzou, Gabriel Suazo, Rubén Vargas, Adnan Januzaj, Marcao y Kike Salas se perderán el encuentro por lesión, mientras que el delantero Isaac Romero lo hará por sanción, tas haber sido expulsado con roja directa en el derbi ante el Betis y que ha sido castigado con dos partidos de suspensión.