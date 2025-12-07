Estas son las notas del Valencia CF ante el Sevilla: Hugo Duro y Ramazani se salvan del suspenso

El Valencia CF logró el empate en los minutos finales ante el Sevilla FC. Sin embargo, por la forma en la que llegaban al encuentro ambos equipos, se trata de un punto más válido para los sevillanos, pues el conjunto de Nervión acumulaba multitud de bajas y en el feudo valencianista se antojaba complicado puntuar. No obstante, el planteamiento de Almeyda y la inoperancia de los locales hasta el 0-1 fue clave para, de alguna manera, 'asaltar' Mestalla.

Titulares

Agirrezabala - Solvente (4): El portero donostiarra comenzó en plena forma. Con una buena parada abajo al cabezazo de Peque evitó un gol tempranero del Sevilla. No tuvo demasiado trabajo y no pudo hacer demasiado en el gol de Tárrega.

Thierry - Temeroso (3): El portugués se fue 'soltando' con el paso de los minutos. Durante los primeros minutos, la banda derecha del Valencia se sostuvo gracias a Rioja, pero poco a poco se fue sumando Thierry. No obstante, el gol llegó por su costado y, excepto en una acción, no supo aprovechar ofensivamente la presencia de Oso en su banda, el cual debutaba en la categoría.

Tárrega - Desafortunado (2): El canterano valencianista perdió un duelo clave en el centro del campo ante Akor Adams que podría haber costado el 0-1. No obstante, la cosa no quedó ahí, pues se marcó un gol en propia puerta en una acción que no tenía demasiado peligro.

Copete - Decente (5): El central estuvo un poco nervioso en los primeros lances de juego, aunque con el paso de los minutos fue mejorando la versión mostrada, también ayudado por la pobre imagen del Sevilla. Aun así, fue de lo poco salvable del conjunto valencianista.

Gayà - Seguro (5): Si bien no tuvo demasiado trabajo, el capitán estuvo solvente en defensa. Por otra parte, en fase ofensiva no se sumó casi y dio pocas alternativas a su equipo.

Pepelu - Gris (3): El de Dénia no fue capaz de dominar el centro del campo y lo notó el Valencia, que no pudo gozar de demasiadas posesiones en campo contrario. En la presión y las recuperaciones hacia adelante estuvo un poco mejor.

Javi Guerra - Insuficiente (2): El centrocampista acumuló multitud de pérdidas durante todo el partido y pasó sin pena ni gloria por el terreno de juego. Su cambio en el 62 con un marcador en contra refleja su actuación. Puede dar mucho más.

André Almeida - Inconsistente (2): Muy poco del portugués. Poco activo sin balón y en fase ofensiva no fue capaz de marcar diferencias

Luis Rioja - Participativo (4): El sevillano comenzó siendo el más destacado con balón, aunque tuvo que asumir un trabajo más de creación que de finalización. En definitiva, recibió más de espaldas a la portería rival que de cara, algo que no se puede permitir un equipo con tan pocas alternativas como el Valencia.

Danjuma - Fugaz (3): El neerlandés fue el jugador más desequilibrante y el único que generó situaciones de peligro durante la primera parte. Danjuma se fue de su par en dos ocasiones, dejando en una de ellas a Hugo Duro en una buena posición para el remate, pero el getafense no pudo concretar correctamente. No obstante, ese efecto se diluyó rápidamente y después del descanso desapareció completamente.

Hugo Duro - Desconectado (5): Bastante desconectado en la creación de juego. Recibió un codazo en la cara que podría haber terminado en penalti a favor, aunque desperdició la única ocasión que tuvo dentro del área con un mal golpeo. Su partido lo 'salva' el gol en los minutos finales.

Hugo Duro en el Valencia - Sevilla / LALIGA

Suplentes

Lucas Beltrán - Insistente (4): Revolucionó el partido en cierta forma. Sin embargo, el gol sigue siendo el gran 'debe' del argentino. Erró una ocasión clara en los instantes finales del encuentro.

Ugrinic - Control (4): El suizo entró por Javi Guerra y ofreció más cosas que el de Gilet. Sin realizar una actuación brillante, dio el pase de gol a Hugo Duro para el tanto del empate.

Diego López - Estático (4): El asturiano ingresó al terreno de juego y ofreció poco desequilibrio. Sin embargo, envió un gran balón a Lucas Beltrán que el argentino no pudo concretar.

Ramazani - Eléctrico (4): Aportó lo que se puede esperar de Ramazani. Mucho desequilibrio y poco control.

Jesús Vázquez - Irrelevante (3): Su salida al terreno de juego no tuvo gran incidencia en el equipo. Defensivamente no tuvo mucho trabajo con un Sevilla ya más pendiente de aguantar la renta y en fase ofensiva no se prodigó demasiado.

Técnico

Corberán - Inoperante (2): El técnico no acertó con el planteamiento inicial y la mejora con los cambios se esfumó a los pocos minutos.