Vaivén
El romántico 'sí' quiero de César Tárrega
Boda a la vista en el Valencia Club de Fútbol. El capitán y defensa central César Tárrega y su novia contraerán matrimonio. Así lo ha anunciado el propio jugador a traves de sus redes sociales. El central valencianista ha publicado unas bonitas fotografías en las que se le ve arrodillado en la playa pidiéndole matrimonio a su novia. "Contigo es donde siempre quiero estar", escribia el de Aldaia.
A continuación, la pareja publicó una foto en la que ella enseñaba su anillo de pedida: "Viviendo mi historia de amor favorita". Algunos compañeros de vestuario felicitaron a la pareja a través de las redes sociales. También lo hizo el Valencia con un "Enhorabuena". El Valencia lo echó de menos este sábado, en su derrota en el Metropolitano, ya que no pudo jugar por acumulación de tarjetas. Está siendo un año 2025 casi perfecto para Tárrega: internacional con La Rojita, renovación con el club valenciano, y ahora, compromiso y, pronto, boda.
