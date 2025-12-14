Suspendidos los partidos del Mestalla, del juvenil del Valencia y el Femenino 'B' por la alerta roja
El Valencia CF había solicitado el aplazamiento del encuentro de 2ª RFEF para evitar tener que desplazarse hoy a Barcelona en medio de un episodio de intensas tormentas
Los encuentros del Juvenil A y del Femenino 'B' también han sido aplazados
El Valencia CF ha recibido, por parte de la Real Federación Española de Fútbol, la confirmación oficial del aplazamiento del partido Barça Atlètic – VCF Mestalla de la Jornada 15 de Segunda Federación Grupo 3, previsto para hoy domingo 14 de noviembre en el Estadi Johan Cruyff a las 18 horas, así como del encuentro VCF Juvenil A–Alboraya UD de la Jornada 13 de División de Honor Juvenil Grupo 7, que debía disputarse a la misma hora en la Ciutat Esportiva VCF, debido a la situación de alerta roja meteorológica por lluvias y tormentas en la provincia de Valencia.
Del mismo modo, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana informó ayer de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para este domingo en la provincia de Valencia, quedando así aplazado también el partido VCF Femenino B - CDFB L'Eliana de la Jornada 11 de Tercera Federación Femenina Grupo VI.
En los próximos días se fijará una nueva fecha para los encuentros
