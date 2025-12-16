Objetivo en Gijón, pasar sin sufrimiento

El Valencia CF arranca la última semana del año con el objetivo de despedir 2025 con dos victorias, o lo que es lo mismo, vivo en la Copa del Rey y fuera de la zona de descenso. El primero de los dos pasos necesarios debe darlo el equipo de Carlos Corberán esta noche en el estadio de El Molinón frente al Sporting de Gijón (21:00 h), un rival en buena forma a un solo punto de las posiciones de las eliminatorias de ascenso a Primera división.

Los valencianistas viajan a tierras asturianas dentro de un mes, diciembre, en el que han experimentado una exigencia de dos partidos por semana a la que no están acostumbrados tras seis temporadas sin pisar territorio europeo. La Copa es la única competición conocida entre semana desde 2020... y, cuando llega, aprieta. Este será la quinta cita en 15 días para un grupo de futbolistas que, además, sufrió la entrada al vestuario de la gripe en la antesala del choque con el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Precisamente, el mismo virus ha afectado también al Sporting. Borja Jiménez, el técnico que ha revivido al equipo rojiblanco, está a la espera de que varios de los enfermos puedan estar en condiciones esta noche. El entrenador de 40 años, ex del Leganés, con el que luchó hasta el final por la salvación, es el principal responsable de la resurrección de los rojiblancos. De hecho, los gijoneses se presentan al duelo de dieciseisavos de final con una serie de tres victorias consecutivas.

Mientras tanto, el Valencia no puede decir lo mismo. La reacción iniciada con un empate con el Betis y un triunfo en el derbi con el Levante se ha frenado sin nuevas victorias ni recursos ofensivos sobrados para conseguirlas. Entre los insulsos empates frente a Rayo Vallecano y Sevilla, los de Corberán estuvieron a punto de caer eliminados en la Copa en Cartagena. Stole Dimitrievski salvó el pase en Cartagonova deteniendo un penalti en la prórroga. Solo dos minutos antes de que Jesús Vázquez lo certificara con un tanto de rebote sobre la bocina que habría conducido a la tanda de penaltis.

Este sábado, los valencianistas mejoraron imagen y sensaciones contra el Atlético, aunque a la postre fue el talento de los del 'Cholo', en un encuentro al que llegaron con la fatiga de la Champions, el que decantó la balanza. En concreto, una obra con la pierna izquierda de Antoine Griezmann. Previamente, el argentino Lucas Beltrán dibujó otro gol de clase con el que había igualado la contiende.

Hoy, después de un comienzo dubitativo y negado con la portería, Beltrán resurge como una de las pocas esperanzas para guiar el juego ofensivo del Valencia, varado desde los tiempos en los que Peter Lim dijo no a la inversión del club en fichajes. El mediapunta cedido por la Fiorentina encadena dos goles -primero en Copa en Cartagena y luego en Madrid- y actuaciones ejemplares en cuanto a compromiso táctico y prometedoras en busca de un fútbol más fluido.

Está por ver si Corberán apuesta por dar descanso a Beltrán o Hugo Duro en la delantera para dar entrada a Dani Raba, lo que es seguro que en ese doble objetivo de terminar 2025 con la clasificación a octavo y ganando en Mestalla al Real Mallorca el argentino dispondrá de una buena suma de minutos. El viernes en la Liga, sin duda, como titular.

La meta en Gijón consiste en pasar y, sobre todo, no sufrir. Ahorrarse el tiempo de prórroga, que no haría más que aumentar la carga en las piernas a solo tres días del cierre del año contra el Mallorca, rival directo en la pelea por salir de la zona baja de la clasificación.

Protagonista esencial, por ahora, en esta Copa, Dimitrievski repetirá en el once, siempre y cuando sus molestias no vayan a mayores. Este lunes, en la sesión vespertina, el portero normacedonio se quedó trabajando en el gimnasio. En defensa, los problemas continúan, ahora, por la lesión muscular en el Metropolitano de Eray Cömert. Más de dos meses después de su grave lesión muscular en Girona, se prevé que Mouctar Diakhaby regrese a una lista de convocados ante la escasez de centrales. Por ello, Corberán baraja cómo solventarla, bien juntando a Copete y Tárrega, bien con 'Diakha', bien con el capitán del filial, Rubén Iranzo.

En la línea de medios, la expulsión en Cartagena de Baptiste Santamaría limita la opción de dar descanso a Pepelu.

Por último, en Gijón se baraja como primera alternativa que Jiménez haga una alineación mixta, con alguna rotación pero también con titulares. El Sporting confía en recuperar a Pablo García, que estaba lesionado con pubalgia. En principio, uno de los principales cambios estará en la portería, con la titularidad de Christian Joel.

En los prolegómenos de la eliminatoria de Copa en El Molinón, las dos entidades reconocerán a un mítico de ambos bandos, Eloy Olaya, con motivo del 120 aniversario del Sporting de Gijón.