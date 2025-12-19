Satisfecho a medias. Así se le vio al entrenador del Valencia, Carlos Corberán, en la rueda de prensa posterior al empate cosechado por su equipo anoche en Mestalla ante el Mallorca. Si bien apuntó a que el equipo realizó una buena actuación, no consiguió lograr la victoria, lo que dejó una sensación de frustración. «Hemos hecho méritos para sacar más de un punto», destacó el técnico de Cheste, que sí que reconoció que el inicio de partido por parte de sus jugadores fue «algo frío», pero que «aún así el equipo tenia el partido relativamente controlado». «Con el balón parado ellos consiguen adelantarse pero después de esto se ha visto un equipo con ímpetu que ha conseguido empatar. El análisis general es un equipo que ha ido a por los tres puntos», incidió Corberán. «Yo he visto un Valencia superior al Mallorca», recalcó.

«Hoy nos ha faltado acierto, el equipo ha generado el volumen necesario. Si acciones como la de Lucas hubieran entrado el contexto sería distinto. Estamos en esa lucha, esto va a llevar mucho trabajo mental», añadió.

Respecto a la situación clasificatoria en la que queda el equipo con este resultado, que le podría dejar en posiciones de descenso al final de esta última jornada antes del parón navideño, Corberán aseguró que él «no miraría la clasificación en función de los rivales, sino en lo que hacemos nosotros». «Tenemos una media de un punto por partido. Tenemos que mejorar nuestros resultados», recalcó el entrenador valencianista.

Sobre qué tiene que hacer el equipo para precisamente sacar mejores resultados, el técnico blanquinegro insistió en que tienen que mejorar «aspectos como el balón parado, qué hacer mejor para evolucionar y, sobre todo, ganar en madurez y en conciencia para saber cómo mejorar». Corberán, de hecho, apuntó que necesitan «encontrar la solución» a los problemas que les generan los rivales a balón parado: «El equipo ha mejorado pero hemos concedido. Tenemos que dar ese paso tanto en defensa como en ataque para poder avanzar».

Por otra parte, acerca del cambio de Ugrinic, Corberán explicó que el suizo tenía molestias en el isquiotibial. «Hasta el cambio ha hecho un partido muy bueno. Me quedo muy satisfecho con el rendimiento de Filip», señaló.