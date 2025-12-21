Casi tres años sin lograr una remontada

Para ilustrar la negación que tiene el Valencia CF para darle la vuelta a un partido en el que encaja el primer gol se suele emplear el demoledor dato de los días que han pasado desde que Javi Guerra marcase aquel gol al Real Valladolid en 2023 que salvó al equipo del infierno. El contador va ya por 963 días, casi tres años naturales, pero hay otro registro que cuenta la historia de un equipo despersonalizado, que es la sombra de lo que fue y que explica porque eludir el descenso se ha convertido en el objetivo habitual de la entidad.

Durante esa travesía de casi mil días, han pasado casi tres temporadas y el Valencia ha recibido el primer gol en 46 partidos sin ser capaz de darle la vuelta a ni uno solo de ellos para acabar ganando. El primer golpe es letal casi siempre, mandíbula de cristal eleveado a la enésima potencia. De esos 46 partidos en los que encajó ese primer tanto, el Valencia CF acabó perdiendo hasta 33, pudiendo solamente salvar un punto en 13 de ellos (es decir, 13 de 138 puntos conseguidos en los partidos en los que empezó recibiendo gol). En todo este tiempo, el equipo solamente ha reaccionado en 18 partidos llegando a empatar (y en dos de ellos a remontar momentáneamente), pero en ninguno de los casos le dio para coger la inercia necesaria para acabar ganando la contienda.

Quedarse a las puertas

En cuatro de los últimos cinco partidos, el Valencia CF ha recibido el primer gol el encuentro y solamente acabó perdiendo el del Atlético de Madrid en el Metropolitano. El equipo encajó el primero contra el Real Betis y su reacción se quedó corta (1-1), lo mismo que le pasó frente al Sevilla (1-1), Atlético (2-1) y Mallorca (1-1), partidos que antaño se habrían culminado con victoria en Mestalla de forma habitual por la presión del estadio y la calidad de las plantillas valencianistas.

Contra los bermellones, no obstante, no se pudo culminar la remontada a pesar de que el empate llegó con un margen de más de media hora, pero el equipo acabó el partido involucionando con el paso de los minutos, condenado a alargar la maldición de las no-remontadas. n