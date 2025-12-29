El espejo en el que se mira el Valencia para fichar a Sadiq

Arranca un nuevo mercado de fichajes y, con él, otra vez el culebrón Umar Sadiq para el Valencia CF. Tras fracasar en su intento de ficharlo el pasado verano, la dirección deportiva blanquinegra vuelve a la carga con la intención de incorporarlo al equipo de Carlos Corberán durante el mes de enero.

Aunque la voluntad del futbolista de jugar en Mestalla sigue siendo clara, la dirección deportiva valencianista ya sabe que la Real Sociedad es un duro escollo a la hora de negociar y no le abrirá la puerta de salida a su futbolista si no les genera algún tipo de beneficio.

El entendimiento Valencia-Sadiq es total y ahora el club blanquinegro buscará un acuerdo con la entidad txuri urdin, con quien ya ha negociado por Sadiq hasta en dos ocasiones en los últimos mercados, aunque solo uno con final feliz. De hecho, son esos dos los precedentes en los que debe fijarse el Valencia para aprender de sus propios errores e incorporar a un futbolista a quien Corberán necesita.

El club valencianista sabe que la Real está dispuesta a abrirle la puerta, seguramente algo más en verano, pero ni mucho menos regalando al jugador. Aperribay, más duro en la negociación, siempre quiso obtener entre cuatro y cinco millones, ya fuese mediante un traspaso directo o mediante un préstamo con compra obligada a futuro, y eso no parece haber cambiado.

Sadiq vuelve a hacer fuerza

Según publicó ‘El Diario Vasco’, en la previa del partido del sábado en València contra el Levante UD, el futbolista se reunió durante unos minutos con el director deportivo de los realistas, Erik Bretos. La entidad ‘txuri-urdin’ vuelve a ser consciente de los deseos del nigeriano, quien ya ha empezado a hacer fuerza para que Jokin Aperribay, presidente de la Real, puede mostrarse más flexible de lo que lo hizo en las últimas horas del cierre de la ventana de fichajes estival.

Ese mismo día, Sadiq abandonó el Ciutat de València reaccionando de manera afirmativa con un movimiento de cabeza a la pregunta de si «hay opciones de volver al Valencia CF». Por su parte, Erik Bretos dejó abierta la posibilidad a que salga este invierno: «En todo momento, la situación ha estado clara para él. El verano fue muy duro para Sadiq, se quedó y hemos intentado sacarle rendimiento. Ahora se nos abre otro mercado, pero veremos qué pasa».

La opción más interesante

Corberán considera necesario reforzar la delantera y, en un Valencia de mínimos económicos, Umar Sadiq se antoja como la opción más interesante. En primer lugar por la actitud del jugador, totalmente predispuesto y deseando jugar en Mestalla.

Y en segundo lugar por los precedentes, que son buenos. Y es que Sadiq ya jugó en el Valencia en el tramo final de la temporada 2024/25 después de que el Valencia lograra su cesión por unos meses, y lo hizo con un gran rendimiento. El nigeriano anotó cinco goles con la camiseta blanquinegra y fue importante en la resurrección del equipo desde la llegada de Corberán. n