Valencia CF | Estadísticas
El Valencia está cerca de caer en otra clasificación histórica
El club pasará a ocupar el quinto puesto de regularidad si sigue con esta puntuación
El Valencia CF continúa perdiendo peso deportivo e histórico desde la llegada de Meriton Holdings. Un club acostumbrado a competir en la élite europea y a ocupar las primeras posiciones de LaLiga ha pasado a luchar de manera habitual por la permanencia, desapareciendo del panorama continental y cayendo en la clasificación histórica del campeonato, ya superado por Atlético de Madrid y Athletic Club.
Los datos confirman el declive: en once temporadas con la familia Lim, el Valencia solo ha acabado seis veces entre los diez primeros y cinco entre los diez últimos, desperdiciando la ventaja que tenía sobre sus rivales directos.
En el último lustro la situación se ha agravado, poniendo en riesgo incluso su posición entre los equipos más regulares de la historia de LaLiga.
