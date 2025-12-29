El Valencia CF completó ayer su segundo día de trabajo tras las vacaciones navideñas con la atención centrada en el compromiso de este fin de semana ante el Celta de Vigo (sábado 3 de enero, 14:00 horas), un partido con el que abrirá el año y en el que el equipo quiere empezar a marcar un punto de inflexión. La visita a Balaídos se presenta como una oportunidad clara para cambiar la inercia negativa de resultados acumulada durante 2025 y comenzar a construir una dinámica más estable y competitiva que permita al equipo ganar confianza. Carlos Corberán es consciente de la importancia de arrancar el año con buenas sensaciones, tanto en lo anímico como en lo futbolístico, y trabaja para que el grupo llegue en las mejores condiciones posibles, sabiendo que un buen inicio puede marcar el rumbo de las próximas semanas.

Con todos para viajar a Vigo

De cara a ese partido, el técnico valencianista aspira a tener a toda la plantilla disponible y poder apostar por su once más reconocible, con el que —a la espera de posibles movimientos en el mercado de fichajes— pretende dar continuidad al trabajo iniciado antes del parón. El cuerpo técnico valora especialmente poder contar con estabilidad en las alineaciones para afianzar automatismos y mejorar el rendimiento colectivo. Antes de las vacaciones, el equipo ya había recuperado a la mayoría de jugadores que arrastraban problemas físicos y el objetivo es que en Vigo pueda contar con todos ellos. En ese sentido, el último en reincorporarse a la dinámica del grupo ha sido Mouctar Diakhaby, cuyo regreso reabre el debate en el centro de la defensa. El guineano se lesionó cuando era titular indiscutible y vuelve ahora en un contexto distinto, con un José Copete que atraviesa un momento de forma claramente superior al del inicio de la temporada, lo que obligará a Corberán a tomar una decisión relevante en el eje de la zaga.

Con todos para viajar a Vigo

Otro de los nombres propios de estos primeros entrenamientos es el de Eray Cömert, que terminó el año ‘KO’ antes del parón navideño. Aunque su protagonismo ha sido menor, el suizo tuvo que asumir minutos en determinadas jornadas por lesiones y sanciones de compañeros. En la sesión de este lunes ya trabajó de forma parcial con el grupo, tal y como informó El Chiringuito, y su evolución invita al optimismo. Todavía queda una semana para la visita a Balaídos y se espera que pueda estar en condiciones de entrar en la convocatoria, a la espera de oportunidades desde el banquillo en la antesala de un mercado invernal en el que su futuro en Mestalla sigue siendo una incógnita.

Además, el Valencia CF tiene previsto regresar este lunes a los entrenamientos en Mestalla a partir de las 11:30 horas, siempre que la alerta por lluvias no obligue a modificar los planes. Será la habitual sesión abierta al público con ambiente navideño, una cita muy esperada por la afición en la que se prevé una notable presencia de niños y familias para ver de cerca a los jugadores. Las puertas del estadio se abrirán a las 10:30 horas, con acceso gratuito para los aficionados inscritos previamente en la web oficial del club. La tribuna central será la zona habilitada para el público general y, en caso de completarse el aforo, se abrirá la grada norte. Por el momento, la entidad no ha comunicado ninguna cancelación ni ha confirmado de forma expresa la celebración definitiva del entrenamiento, tras haber suspendido este domingo las actividades del Camp de Nadal y haber apelado a la prudencia y al seguimiento de las recomendaciones de las autoridades.