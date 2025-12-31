Fin de Año con novedades para Corberán a la espera de fichajes

El Valencia CF cierra el año con novedades en la ciudad deportiva de Paterna. Carlos Corberán recupera efectivos de cara al partido de LaLiga del sábado contra el Celta de Vigo en Balaídos. Pepelu ha regresado a los entrenanientos este 31 de diciembre después de superar un proceso vírico que le ha impedido ejercitarse con el resto del grupo en los últimos días. El mediocentro cerró el año convertido en uno de los jugadores más en forma de la plantilla y es una pieza clave para que el equipo dé el paso adelante definitivo en 2026.

Corberán está centrado en lo estrictamente deportivo, pero sin dejar de mirar a lo que pase en el mercado de fichajes. El técnico espera refuerzos para afrontar con más garantías la segunda parte del campeonato. El de Cheste está en permanente contacto con el CEO de Fútbol Ron Gourlay y su nueva estructura técnica.

Con Tárrega y Cömert

Las buenas noticias llegaron un día antes en la sesión del martes en el eje central de la defensa. Corberán también contó con normalidad con otro de los afectados que arrastraba un proceso vírico: César Tárrega. Mermadas por problemas físicos en la recta final de competición en 2025, el año comenzará recuperando piezas. Tanto César Tárrega como Eray Cömert se entrenaron con el resto del grupo este martes.

Sin Dimitrievski