Año Nuevo, propósito viejo para el Celta-Valencia

Año Nuevo. Propósito viejo. 2026 arranca para el Valencia CF igual que acabó. Al borde de los puestos de descenso a segunda división, sin fichajes y con la angustisa necesidad de encontrar por fin el punto de inflexión que cambie el rumbo de la temporada. Pero para eso hay que ganar de una vez por todas fuera lejos de Mestalla. Algo que no ha pasado desde que arrancó LaLiga en agosto y que condena al equipo un año más al sufrimiento. Los números visitantes son sangrantes: 5 derrotas y 3 empates en sus 8 salidas con solo 5 goles a favor y la sonrojante friolera de 18 en contra. Así es imposible mirar arriba de la clasificación.

El pobre objetivo del Valencia esta tarde en Vigo es evitar cerrar la primera vuelta del campeonato sin un solo triunfo lejos de casa. Así de triste. Corberán y sus jugadores se aferran a los 'botes verdes' que ha detectado el equipo desde el empate contra el Betis, pero de nada sirven las sensaciones si no van acompañadas de resultados y esa es la gran asignatura pendiente de este Valencia cada vez con menos margen de error y más necesidad de puntuar. El equipo confía en empezar el año con buen pie, pero a nadie escapa que un pinchazo en Balaídos unido una victoria del Girona en Mallorca hundiría al conjunto blanquinegro en la zona roja para arrancar 2026.

Corberán y sus jugadores se aferran al 'milagro' de la temporada pasada después del parón de Navidad. El técnico fue capaz dar vida a un equipo que estaba muerto. La historia se repite un año más tarde a la espera de ayuda en el mercado de fichajes. El de Cheste se marchó de vacaciones hace dos semanas con la esperanza de contar ya con Umar Sadiq en Vigo, pero la realidad es bien distinta. El equipo afrontará la primera 'final' del nuevo año sin refuerzos en la plantilla y con tres bajas (Filip Ugrinic, Eray Cömert y Stole Dimitrievski) que serán cuatro porque César Tárrega ha viajado con problemas en la rodilla y todo apunta a que comenzará desde el banquillo. El central ha querido viajar para ayudar al equipo, pero no se encuentra al cien por cien físicamente.

Con Guerra y la 'fórmula Metropolitano

La ausencia del Ugrinic (con gripe como Cömert) permitirá la vuelta al once titular de Javi Guerra en una nueva oportunidad para el centrocamposta de coger la bandera del equipo y liderar la reacción. Corberán planea repetir la fórmula del Metropolitano con una defensa de cinco con tres centrales (Foulquier, Diakhaby y Copete) y dos carrileros (Thierry y Jesús Vázquez en lugar de José Luis Gayà como contra el Atlético de Madrid). Guerra completará el trivote junto a Pepelu y Almeida y arriba volverán a formar dupla de ataque Lucas Beltrán y Hugo Duro de nuevo sin Danjuma, Rioja y Diego López. Así preparó el partido ayer en Paterna.

Contra el Panda y la ambición europea

Lo bueno para el Valencia es que tampoco este Celta de Vigo es un equipo fiable en casa. Los celestes son el tercer peor local de LaLiga con 8 puntos en 9 partidos. El problema para Corberán y sus jugadores es que los de Claudio Giráldez son un equipo competitivo lejos de Balaídos y por eso arrancan la jornada en la séptima posición con la ambición y la exigencia de no descolgarse de la pelea por Europa. La enfermería, a diferencia del Valencia, les sonríe. El goleador Borja Iglesias (número 1 de Corberán el pasado verano en su lista de delanteros) y Pablo Durán recibieron ayer el alta médica y estarán a disposición de su entrenador. Los que no llegarán al primer partido del año son los lesionados Carlos Domínguez y Mihailo Ristic. Ni el histórico ni el historial reciente acompañan al Valencia en Balaídos: solo tres victorias en los últimos diez años.