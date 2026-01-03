El Valencia CF también es una ruina en 2026: Ridículo espantoso para empezar el año

El Valencia CF arranca el año igual que lo acabó. Con otro ridículo espantoso fuera lejos de Mestalla y al borde de los puestos de descenso a segunda división. Los de Carlos Corberán cayeron goleados (4-1) en Balaídos con otra imagen lamentable. De nada ha servido el borrón y cuenta nueva de vacaciones. En Vigo se vio más de lo mismo. El Celta de Vigo ganó muy fácil seguramente en uno de sus partidos más discretos de la temporada. No le hizo falta más. El conjunto blanquinegro regaló todos sus goles en defensa con errores clamorosos y no tuvo la calidad sufiente en fase ofensiva para darle la vuelta al marcador. El Valencia sigue siendo una ruina en 2026. Corberán no encuentra soluciones y el club no tiene prisa (ni dinero) para reforzar la plantilla en el mercado de invierno. A Giráldez le dio hasta pena y pidió a sus jugadores que no hicieran más sangre al final.

El partido y el año comenzó con mal pie. Pepelu desaprovechó un penalti en el minuto seis. El capitán, por la suplencia de Gayà, lo lanzó blandito, a media altura y sin precisión al lateral del palo derecho de Radu. De nada sirvió la buena incursión de Jesús Vázquez por la izquierda y la buena maniobra de Almeida sacándole la falta dentro del área a Aidoo. Lejos de cortocircuitar y entrar en un ataque de pánico, el equipo siguió manteniendo la tranquilidad a la hora de sacar el balón jugado y mandando en el partido. Eso sí, con más posesión que ocasiones. Las tres oportunidades más claras de la primera parte llegaron de lado celeste con un disparo lejano de Mingueza repelido por Agirrezabala, un cabezazo de Aidoo al segundo palo y un dos contra uno clarísimo de Borja Iglesias que no supo aprovechar por milímetros.

Los de Giráldez vivían cómodos sin balón. El dominio del Valencia llegaba hasta zona de tres cuartos de campo. Ahí moría todo. Nadie era capaz de llevar peligro al área del Celta. Ni Guerra, ni Almeida, ni Beltrán, ni nadie. Hugo Duro aislado en ataque no existía. El problema es que el Valencia tampoco fue contundente en su área en fase defensiva. Jesús permitió el centro de Bryan y Foulquier llegó tarde a la anticipación a Borja Iglesias. El Panda fue el más listo de la clase y el más determinante cara a puerta. Su lanzamiento acabó dentro. 1-0. El Valencia no tiró a puerta hasta el 36 en la primera aparición del partido de Lucas y dos minutos después con tiro potente pero desviado de Almeida desde la frontal. El equipo acabó la primera parte a la desesperada buscando la cabeza arriba de Diakhaby. Ni había calidad, ni velocidad a la hora de circular el balón, ni ideas, ni nada.

Un cambio a peor

Tampoco hubo cambios en el descanso. Corberán mantuvo su dibujo de tres centrales y dos carrileros que no encontraba el camino a la portería de Radu. El equipo amagó con reaccionar con dos disparos desde la frontal de Guerra y Almeida nada más salir del descanso, pero fue un espejismo. El Celta vivía tranquilo en el partido. Y Corberán nervioso en la banda. Su cambio de sistema tampocó funcionó con la entrada de Rioja y Ramazani y la vuelta al 4-2-3-1. La línea de cuatro fue otro fiasco. A las primeras de cambio, Jesús rompió un fuera de juego que Pablo Duran y Borja Iglesias se encargaron de transformarlo en gol. Doblete del Panda. Moraleja y aviso para navegantes en pleno mercado de invierno: El gol se paga.

La última bala de Corberán fue dar entrada a Danjuma y César Tárrega en busca de un revulsivo. Pepelu, el mejor del centro del campo, dio el primer paso hacia la remontada recortando distancias con un disparo colocado y preciso al lareral de la red, pero no fue suficiente. La esperanza duró poco. Hasta que llegó un nuevo error defensivo. Esta vez de Diakhaby. El guineano falló estrepitosamente en un despeje y regaló un mano a mano de Abdellaoui. El noruego no perdonó delante de Agirrezabala. Hugo Álvarez puso la puntilla en el tiempo de prolongación con Agirrezabala lesionado. Pepelu acabó de portero. Hugo Duro y Copete sancionados. Gayà, sentado sin minutos. Corberán, tocado. Todo salió mal. Nada cambia. El Valencia de Meriton sigue siendo una ruina en 2026. Por muchas falsas esperanzas que se vendieran en la Junta General de Accionistas. El fútbol una vez más ha puesto a todos en su sitio.