La finestra de Paco Lloret: "El Valencia CF es una ficción, una auténtica entidad muerta que se controla desde la distancia, prácticamente sideral"

"El Valencia CF es una ficción, una auténtica entidad muerta que se controla desde la distancia, prácticamente sideral", así de contundente se muestra el periodista Paco Lloret al valorar el estado actual del club de Mestalla tras su actuación en Vigo. En su videoanálisis semanal, Lloret lamenta que el equipo que "mucho pensábamos este verano que iba a aspirar a puestos europeos" resulta que "está demostrando" partido a partido "que no va cara al aire y no levanta el vuelo".

La actuación del Valencia es como el 'día de la marmota'. En tres de las últimas cuatro temporadas, el equipo ha estado condenado a luchar por la permanencia.

Para Lloret, la actuación del Valencia es como el "día de la marmota". Y es que en tres de las últimas cuatro temporadas, el equipo ha estado condenado a luchar por la permanencia. El último encuentro del sábado frente al Celta de Vigo es una muestra del estado anímico y físico del club: "En Balaídos, 4 a 1 ante un equipo (el Celta) que solo había ganado un partido en casa y por la mínima" . "El sábado, no espera una final en Mestalla para cerrar la primera vuelta contra el Elx, un equipo que está ofreciendo una excelente imagen", concluye Lloret.