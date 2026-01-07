Umar Sadiq ya está en Paterna

Umar Sadiq ya está en València. El nuevo delantero del Valencia CF ha llegado a la capital del Turia esta tarde por carretera procedente de San Sebastián para convertirse en nuevo jugador blanquinegro por las dos próximas temporadas y media. El nigeriano se ha despedido esta mañana en Zubieta del cuerpo técnico, la plantilla y los empleados de la Real Sociedad y ha continuación se ha desplazado con un coche rumbo a València con permiso del club donostiarra y parada incluida en Madrid.

Su primera parada ha sido la ciudad deportiva de Paterna para empezar a someterse a pruebas. Umar tiene previsto completar la revisión médica este jueves a primera hora y a continuación estampar su firma en su nuevo contrato como jugador del Valencia CF hasta el próximo 30 de junio de 2028. El plan es que se incorpore a los entrenamientos con el grupo y el sábado esté a disposición de Carlos Corberán para el partido de LaLiga contra el Elche CF en Mestalla que cerrará la primera vuelta de la temporada.

Primer fichaje de invierno

Sadiq se convierte de esta manera en el primer fichaje del Valencia CF en el mercado de invierno. El club ha alcanzado un acuerdo con la Real para el traspaso del delantero por una cantidad superior a los 3 millones de euros más variables. La operación se ha acelerado en las últimas horas después de que el equipo cayera a puestos de descenso a segunda división como consecuencia de la sonrojante goleada (4-1) contra el Celta en Balaídos que despertó la crispación social y lo cambió todo en clave mercado.

En pleno gabinete de crisis con el CEO de Fútbol Ron Gourlay, Corberán apretó al club para que mejorara la oferta con un esfuerzo económico y dejó claro que su prioridad era única y exclusivamente Sadiq. No se planteaba la posibilidad de otras alternativas: Sadiq o Sadiq. La llamada de Gourlay a Singapur para validar las cifras de la operación y el deseo del jugador de querer volver a Mestalla también ha sido fundamental para que la Real diera el visto bueno a la operación y no apurara el mercado de enero.

"Obligados a reforzar la plantilla"

Corberán ya dejó claro incluso antes de la derota contra el Celta que el Valencia CF estaba obligado a reforzar la plantilla. "Estamos abiertos a mejorar y el club trabaja para ello.Yo no hablaría de una cuestión de urgencia. Como club tenemos la obligación y la necesidad de reforzarnos. Pero tengo la convicción de que con la plantilla que tenemos debemos hacer mejores cosas para conseguir mejores resultados. Pero eso no quita que uno tenga opciones en el mercado para poder mejorar”.

Impacto deportivo y emocional

El delantero nigeriano regresa a Mestalla en propiedad tras convertirse en un factor decisivo para la salvación: seis goles, seis puntos, once titularidades y una conexión inmediata con la afición blanquinegra. Sus datos en la anterior etapa como jugador del Valencia CF son tan claros como contundentes: cinco goles en LaLiga y uno en Copa del Rey que se tradujeron directamente en seis puntos. Su impacto fue inmediato tanto en lo futbolístico como en lo emocional, algo que Mestalla supo reconocer.