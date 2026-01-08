El Valencia CF hace oficial el fichaje de Sadiq
El delantero regresa al Camp de Mestalla con una vinculación contractual hasta junio de 2028
Levante-EMV
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para la incorporación de Sadiq Umar. El delantero internacional por Nigeria (Kaduna, 02/02/1997) regresa al Camp de Mestalla con una vinculación contractual hasta junio de 2028.
Con la camiseta del Valencia CF, Sadiq participó la temporada pasada en 19 partidos y anotó seis goles desde su llegada en el mes de enero, convirtiéndose en una pieza clave y con un impacto claro en el frente de ataque a lo largo de una segunda vuelta en la que el equipo mejoró considerablemente sus resultados.
Umar Sadiq llegó este miércoles a Valencia para empezar con las pruebas médicas que han seguido este jueves. Una vez certificado su buen estado de forma, se espera que el club anuncie de manera oficial su contratación hasta 2028. Carlos Corberán contará así con un refuerzo que estuvo cerca de llegar en agosto que incluso podría debutar este mismo sábado contra el Elche en Mestalla.
El ariete africano no se ejercitó junto a los que serán sus compañeros, pero se espera que este viernes, en la jornada previa al derbi, pueda estar con el grupo. La ausencia de Hugo Duro por acumulación de tarjetas es una baja importante al tratarse del máximo goleador del equipo, así como del único '9' puro con el que ha podido contar el técnico hasta la fecha, ya que otros atacantes como Lucas Beltrán o Danjuma son son tan rematadores.
