Sadiq: "Soy el chico más feliz del mundo;  he hecho todo lo posible para volver"

El ariete de Kaduna, Umar Sadiq , habló en VCF Media tras su fichaje por el Valencia CF hasta junio de 2028. En esta entrevista, el delantero nigeriano se mostró muy ilusionado y con ganas de comenzar su segunda etapa como jugador valencianista. «Estoy muy emocionado y feliz. Llevo esperando desde el verano pasado y, por fin, estoy aquí. Soy el chico más feliz del mundo. Quería volver aquí, he hecho todo lo posible. El club también ha hecho el mayor esfuerzo posible. El Valencia CF es uno de los clubes más grandes de España y se nota en la cultura y en la gente: nunca dejan solo al club», dijo. «Una de las cosas que me ha hecho volver es la ambición. La temporada pasada vi cómo la afición quería los resultados y eso me hizo sacar lo mejor de mí. Aunque vine para media temporada, sabía que éste era el mejor sitio en el que estar y poder mostrar lo que puedo hacer», recalcó.

Sobre el entrenador Carlos Corberán, el jugador destacó: «Vino en un momento complicado y encontró la solución para el equipo. Volvimos a la posición adecuada y ahora es lo que intenta hacer y puede hacerlo. Por eso estoy aquí, para ayudar al equipo y al club a llevarlo al lugar que se merece. Se puede ver que el entrenador siempre intenta ir a por más, siempre tiene hambre de más. Eso es positivo. Lo único que necesitamos ahora son los resultados». Por último, el nuevo fichaje valencianista destacó: «El equipo lo está intentando. Con el nuevo proyecto, el Nou Mestalla… antes de todo esto, necesitamos recuperar el nivel deportivo. Todo tiene que ir bien en el campo y el Valencia CF volverá a estar donde se merece. Es un sueño para cualquiera jugar en este tipo de estadios y, especialmente, para un gran club como el Valencia CF. Estamos deseándolo», concluyó con un último mensaje a la afición: «Vuestro apoyo significa mucho para todos. Amunt, Valencia CF»