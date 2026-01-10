Ha fallecido el exfutbolista del Valencia CF, Alberto Pla

Ha fallecido Alberto Pla a los 93 años, futbolista del Valencia CF y del Mestalla en los años 50, tal como ha publicado el periodista y colaborador de Levante-EMV Paco Lloret en su cuenta oficial de 'X'. Nacido en Elda, este jugador ganó la promoción de ascenso a primera división con el Mestalla e integró la plantilla que conquistó la Copa en 1954 tras vencer al Barça en la final por 3-0. Después de jugar en el Valencia CF también militó en el Real Sporting de Gijón, Castellón y Gandia. Jugó como delantero e interior.

Alberto Pla Guzmán de Villori, nacido el 7 de mayo de 1932, llegó al filial valencianista en la campaña 1950-51, procedente del Rayo Vallecano, debutando en Segunda División a los 18 años de edad. "Delantero de gran movilidad y dominador del juego aéreo, tuvo un papel protagonista en el ascenso truncado del filial en 1952", tal como informa el portal Ciberche. Jacinto Quincoces le dio la alternativa con el primer equipo en el partido homenaje a Antonio Puchades, disputado el 20 de junio de 1953 en Mestalla contra el Torino.

Alineación tipo del Sporting de Gijón, con Alberto Pla. / Levante-EMV

En el Valencia CF marcó 15 goles en cuatro temporadas y se marchó al Sporting en el verano de 1957 donde logró 8 goles en 51 partidos, en tres campañas. En 1960 fichó por el Castellón y luego se retiró en el Gandia.