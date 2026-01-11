El Valencia CF atraviesa una de las peores etapas de su historia reciente. Ayer, tras empatar frente al Elche, el equipo cerró la primera vuelta de la temporada 2025-26 sumido en los puestos de descenso, replicando por segunda vez consecutiva una situación que jamás había vivido un club centenario, histórico y ganador como el Valencia. La gestión de Peter Lim vuelve a estar en el centro de las críticas, mientras los aficionados observan con preocupación cómo se repiten los errores y se pulverizan récords negativos que parecían imposibles de superar.

Histórico récord negativo, sello Peter Lim

El Valencia había tocado fondo en la primera vuelta únicamente en contadas ocasiones. La temporada 1982-83, bajo otro contexto, cerró la primera vuelta en 18º lugar, con 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas en 17 partidos. Sin embargo, en la etapa de Peter Lim los números son aún más preocupantes. En la campaña 2024-25, el equipo finalizó la primera vuelta en 20º lugar, último de LaLiga, con un balance de 2 victorias, 7 empates y 10 derrotas en 19 partidos. En la actual temporada 2025-26, el Valencia se sitúa 18º tras 19 jornadas, con 3 victorias, 8 empates y 8 derrotas, cerrando así, por primera vez en la historia, dos primeras vueltas consecutivas en puestos de descenso. Esta situación refleja la magnitud de la crisis institucional y deportiva que atraviesa el club bajo la gestión de Lim.

Afición en Mestalla / EFE

Repetición de errores durante toda la gestión de Lim

La temporada pasada, con Rubén Baraja al frente, el Valencia mostró una incapacidad alarmante para salir de los puestos de descenso, evidenciando problemas que iban más allá del banquillo. La llegada de Carlos Corberán en diciembre de 2024 parecía un punto de inflexión, tras lograr salvar al equipo en un momento crítico. Sin embargo, la historia se repite. Esta temporada, Corberán enfrenta el mismo destino que Baraja: un equipo incapaz de consolidar victorias y que continúa en la zona roja de LaLiga. La continuidad de este patrón confirma que los problemas del club no son exclusivos de un técnico concreto, sino que están profundamente ligados a la gestión de Peter Lim, que en seis años ha acumulado récords negativos históricos y crisis deportivas constantes.

Corberán da indiciaciones a Luis Rioja / EFE

El Valencia hundido en el sótano de LaLiga

Peter Lim sigue pulverizando récords negativos en el Valencia CF, y cuando parecía que no podía superar ninguno más, vuelve a hacerlo. Por segunda vez consecutiva, y por primera vez en su historia, el Valencia completa una primera vuelta en puestos de descenso, consolidando su peor momento deportivo en décadas. El club centenario, que siempre había sido sinónimo de éxito y tradición en España, se enfrenta a una crisis estructural que amenaza su estabilidad y su estatus, mientras la afición observa con preocupación cómo la gestión del empresario singapurense sigue dejando huella en los números, la historia y la memoria de uno de los grandes del fútbol español.

Señalado por el farolillo de Segunda

El Valencia, con su primera vuelta marcada por el descenso, parece estar iluminado permanentemente por el farolillo que identifica la zona de riesgo. Esta imagen simboliza la exposición y el estigma que acompaña al club en esta etapa, recordando que, bajo la gestión de Peter Lim, cada temporada se convierte en un desafío para evitar la zona baja de la tabla y que los errores del pasado reciente se repiten como una sombra constante. La historia del club se ve amenazada y la urgencia por encontrar soluciones se vuelve cada vez más ineludible.