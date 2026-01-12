Denuncian a Peter Lim por presunto blanqueo de capitales

El socio y accionista del Valencia CF José Barberá ha presentado una denuncia contra Meriton Holdings Limited (MHL), la empresa propiedad de Peter Lim, en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por un presunto delito de blanqueo de capitales que habrían cometido Meriton y Peter Lim, en el momento de la compra del Valencia CF. Este presunto delito se habría cometido supuestamente en 2014 cuando se produjo la compra de las acciones del Valencia CF por parte de Meriton Holdings a la Fundación del VCF que controlaba el paquete accionarial mayoritario del 72,5% en el club.

Según relata el letrado Jaime Navarro «los hechos descritos en esta denuncia podrían ser constitutivos de delito, por lo que estimamos debe investigarse el origen desconocido de estos fondos e incluso si se ha producido un supuesto delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 301 del Código Penal».

El denunciante insta a la Fiscalía a investigar y aclarar el origen de un montante de 100 millones de euros que habría pagado Peter Lim cuando compró el Valencia CF. La parte principal serían 88 millones que se abonaron a CaixaBank, entonces Bankia; más 6 millones al Institut Valencià de Finances. Otros 6 millones, que también deberían ir al organismo dependiente de la Generalitat Valenciana «no se transfirieron» en el momento de la compraventa del club «para supuestamente, efectuarse ese pago en diferido, a la Fundación del VCF, desconociéndose también cuándo se pagó ello por completo, o si se ha pagado a día de hoy», según consta en la citada denuncia. Esta acción legal se interpuso en julio de 2025 en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que la envió a València en septiembre. Aquí, a principios del pasado mes de diciembre, los denunciantes se han ratificado en la misma y la fiscalía ha abierto diligencias previas, tal como apunta el abogado Jaime Navarro.

El denunciante advierte también a la Fiscalía que en el contrato de compraventa de las acciones del club «se aprecia que el denunciado Meriton Holdings Limited (MHL) no tiene NIF ni domicilio social en España». De hecho, MHL tiene su domicilio social en Hong Kong, «paraíso fiscal donde tienen su residencia múltiples empresas ‘offshore’».

Por ello, solicita al ministerio fiscal que requiera a Meriton «la justificación del origen de tan cuantiosos fondos» porque tanto este accionista como otros accionistas -vinculados a la asociación Libertad VCF- han reclamado a la Generalitat y a la Fundación diversos documentos relacionados con el contrato de compraventa del club pero no se les han sido entregados. De hecho, este accionista envió en mayo del años pasado varios burofaxes a la Fundación VCF, a Caixabank y al Institut Valencià de Finances, en los que reclamaba los justificantes de las transferencias bancarias realizadas por Peter Lim a estas entidades e instituciones, pero tampoco se las han querido entregar, lamenta en su escrito al fiscal.

Mientras, fuentes del Valencia CF han declinado hacer ningún comentario sobre esta denuncia aunque no dan crédito a que se ponga en cuestión once años después el proceso de compra del club por parte de Lim.