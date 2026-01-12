El fichaje del central, de prioritario a urgente: Los datos del agujero defensivo

El fichaje del central se ha convertido de prioritario a urgente en el Valencia CF. Carlos Corberán aprieta al club para contar con un refuerzo de garantías que ayude a solucionar el agujero defensivo del equipo. El técnico ha trasladado al CEO de Fútbol Ron Gourlay la necesidad de acelerar el fichaje del central una vez confirmada la baja de Mouctar Diakhaby que permite al club disponer de mayor margen financieron para su sustituto. El escenario ha cambiado, pero la urgencia también. El entrenador quiere al central "cuanto antes".

El Valencia CF peina el mercado de centrales con la urgencia de acertar. No hay margen de error con el equipo en puestos de descenso. Confirmada la baja de Diakhaby por lo que resta de temporada (más de cuatro meses como exige la normativa de LaLiga), el club dispone del 40% del salario del guineano para fichar. Es decir, cerca de dos millones de euros más para financiar la incorporación, más allá del Fair Play Financiero del que dispone el Valencia como quedó claro con la operación de Umar Sadiq.

El club lleva buscando central desde hace dos meses, pero el contratiempo de Diakhaby y los problemas defensivos del equipo obligan al club a acelerar su llegada. Corberán ahora mismo solo dispone de tres centrales y uno de ellos es Eray Cömert, que arrancó el mercado con pie y medio del Valencia hasta la lesión de Diakha. Solo César Tárrega y Copete son de su confianza.

Corberán necesita un central de rendimiento inmediato con garantías de ser titular. Mientras tanto, con el partido del jueves de Copa del Rey a la vuelta de la esquina, el técnico está obligado a echar mano de los centrales de la Academia Rubo Iranzo y Alejandro Panach. No hay más jugadores específicos para esa demarcación más allá de los experimentos fallidos con Dimitri Foulquier.

El propio Corberán ya tildó de "prioridad" el fichaje del central antes incluso del empate contra el Elche en Mestalla. Lo hizo en la rueda de prensa previa. "Evidentemente el club irá al mercado para fichar un jugador en la posición de Diakhaby. Un central es una prioridad. El entrenador lo quiere siempre cuanto antes porque son más opciones de incorporarse y adaptarse. El tiempo, la mentalidad de ser conscientes de la situación y las ganas de ayudar al equipo", afirmó.

Los datos del horror defensivo

Los números confían la sangría defensiva que han condenado al Valencia en la primera vuelta de LaLiga. El equipo ha llegado al ecuador de la competición con la segunda peor diferencia de goles de su historia (-13) por encima de la temporada del descenso (-11) y solo por debajo del la campaña 1982/83 (-17). Lo de Corberán son también el segundo equipo de LaLiga que más encaja (31) solo por encima del Girona (34). Los datos son más sangrantes lejos de Mestalla. El equipo tiena la peor defensa visitante de la competición: 22 goles en contra muy por encima de los 17 de Getafe, Mallorca, Oviedo y Girona.