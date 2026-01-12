Justin de Haas, central zurdo encima de la mesa del Valencia CF

El Valencia CF está avanzando en la llegada de un central para el eje izquierdo y, según ha podido saber SUPER, una de las opciones prioritarias ahora mismo encima de la mesa de Ron Gourlay, CEO de Fútbol del club, es la del neerlandés Justin de Haas. El zaguero de 25 años, titular indiscutible en el FC Famalicão, agrada al técnico por su capacidad para salir jugando por el perfil izquierdo y su 1,94 m de envergadura con el que domina el juego aéreo.

De Haas estuvo ya en el verano en la órbita del Real Oviedo, que quiso traerlo a la Liga española. Ahora es el Valencia el destino posible de este internacional en edad juvenil con Países Bajos. Con un valor de mercado de cuatro millones de euros, el central zurdo, que cumplirá 26 años en febrero, termina contrato en su actual club, que sabe perfectamente que, si no negocia en estos días de enero una venta asequible, lo perderá totalmente gratis en verano.

Nacido en Zaandam, el zaguero ocupa una posición preferente en la lista de centrales que manejan Carlos Corberán y Ron Gourlay. Sin embargo, en la misma hay más alternativas. Desde Portugal se informa en las últimas horas de que el Famalicão ha abierto una subasta por él, así que al Valencia se le presenta competencia por delante.

La regularidad competitiva que está mostrando Justin de Haas a lo largo de tres temporadas con el equipo luso. Desde el 1 de enero, el neerlandés está libre de compromiso para negociar un contrato con su futuro equipo. Pese a su altura, De Haas puede acoplarse al lateral zurdo, además de jugar en el eje izquierdo tanto en una línea de cuatro como de cinco atrás.