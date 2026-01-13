Justin De Haas, un central de consenso para el Valencia

El Valencia CF sigue trabajando en este mercado de fichajes invernal para incorporar un defensa central, una de las demarcaciones prioritarias en estos momentos y para la que Carlos Corberán ha pedido, mínimo, un refuerzo de manera urgente. Este lunes, Superdeporte desveló el nombre de Justin De Haas como una opción seria para convertirse en el ansiado nuevo zaguero que pide el técnico del Valencia.

El neerlandés tiene 25 años y juega en el Famaliçao portugués, club en el que es titular indiscutible a pesar de terminar contrato el próximo verano. De momento es un nombre encima de la mesa de Ron Gourlay, que maneja más opciones, pero De Haas parece, ahora mismo, una de las propuestas más fuertes para ser el elegido.

Propuesta de Hans Gillhaus

Lo más importante y lo que permite a Justin De Haas seguir superando rondas en este particular casting de búsqueda del central es que cuenta con el consenso necesario dentro del club. Hans Gillhaus, nuevo jefe de ojeadores del Valencia, es quien habría traído su nombre a las oficinas de la dirección deportiva. Gillhaus, también natural de Países Bajos, domina el fútbol neerlandés a la perfección tras haber sido scouter allí durante varios años de su carrera.

Visto bueno de Corberán

Además, Justin De Haas ha pasado el corte de Corberán, otra condición indispensable para ser el futbolista elegido para reforzar la zaga valencianista. De 25 años, el neerlandés es un central potente físicamente (1,94 m de altura), que domina el juego aéreo. Es zurdo, por lo que está más acostumbrado a desenvolverse en el eje izquierdo de la defensa.

De Haas / EFE

Otra condición por la que encaja en los parámetros actuales del Valencia CF es que termina contrato en apenas unos meses, a priori sin atisbos de que vaya a renovar, por lo que este mes de enero se antoja como una buena oportunidad para sacarlo de Portugal por un precio algo inferior al que debería. El pasado verano De Haas fue uno de los objetivos del Real Oviedo, que finalmente no cerró su llegada porque el Famaliçao no cedió en sus exigencias económicas, que ahora podrían bajar precisamente por su inminente fin de contrato.

Y como siempre, la última palabra y el 'sí' definitivo está en Singapur, desde donde Lim autoriza o no los movimientos del Valencia en el mercado de fichajes. Aunque no mucho, margen de Fair Play Financiero hay y el club podría empezar a gastarlo con Justin De Haas.