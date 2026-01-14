Corberán: “El Valencia tiene que ir con la mentalidad de estar en la siguiente ronda”

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, aseguró que su equipo tiene que ir “con la mentalidad de estar en la siguiente ronda” este jueves en el partido de octavos de final ante el Burgos en El Plantío, al ser preguntado si debe priorizar la Liga o competir la Copa.

“Al no haber conseguido la victoria que deseábamos contra el Elche, estamos con más ganas de poder conseguirla en la Copa y esperamos conseguir una victoria también en Getafe. Me desvivo para conseguir victorias porque me duele ver dónde está el equipo. Me siento muy responsabilizado”, expresó en la rueda de prensa previa al partido.

El Valencia lleva más de 20 años sin perder ante un rival de inferior categoría en la Copa y, preguntado por si sería un fracaso caer ante el Burgos, dijo: “No es lo que queremos”. “Nuestro deseo es estar en cuartos de final de Copa”, agregó.

“Tenemos la ilusión de estar en la siguiente ronda y la responsabilidad de representar al Valencia de la mejor manera. Eso no significa que vaya a ser fácil, eliminaron a un Primera División, al Getafe, y uno ve las eliminatorias de ayer y ve el nivel que hay en la Copa. Máximo respeto por la competición”, expresó.

En ese sentido, sobre el Burgos analizó que “tiene virtudes muy claras, tiene un nivel de organización defensiva muy alto, defiende muy bien y en ataque tiene mucha libertad. Es muy equilibrado y completo en los diferentes momentos de juego. Son muy organizados en defensa, muy rocosos y cuesta generarles ocasiones”.

Preguntado por si han trabajado los penaltis, Corberán dijo que los trabajan de forma regular, pero es imposible replicar lo que pasa en un partido y puso como ejemplo “la personalidad” de Pepelu en el partido contra el Elche para lanzar el penalti después de haber fallado uno en el anterior partido y hacerlo en el tiempo añadido.

Además, Corberán confesó que no está contento con el horario del partido: “Las opiniones a veces pueden sonar a excusa pero no lo es. Hay aspectos horarios que son difíciles de entender. Jugar dos partidos con menos de 72 horas no es lo más ideal de cara al siguiente partido”.