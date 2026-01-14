El rival que el Valencia debe superar para pasar a los cuartos de final en la Copa del Rey y reconducir su temporada

El Valencia CF afronta los octavos de final de la Copa del Rey con la necesidad de recuperarse después de una primera vuelta irregular en LaLiga. Con los puestos de descenso como realidad innegable tras el empate 1-1 frente al Elche en Mestalla, el conjunto dirigido por Carlos Corberán busca que la competición sirva para reconducir su temporada.

La dinámica en el campeonato liguero ha obligado al Valencia CF a lidiar con una racha de resultados poco favorables. También ha tenido que gestionar numerosas bajas, y el club ha confiado en la integración de nuevos fichajes a su plantilla para encontrar soluciones en un momento donde la estabilidad y la confianza son cruciales para encarar tanto LaLiga como la Copa del Rey.

José Manuel López

Buenos resultados en la Copa del Rey

En cuanto a la Copa del Rey, el Valencia CF ha mostrado un rendimiento sólido en las rondas previas. El equipo superó al UD Maracena con un contundente 0-5, venció al FC Cartagena por 1-2 y se impuso al Sporting de Gijón con un 0-2 en el marcador. Estos resultados han dejado al equipo a solo un paso de los cuartos de final, evidenciando que el torneo podría convertirse en la solución necesaria para levantar la moral del vestuario.

El choque de octavos de final llega en un momento en el que el Valencia CF debe lidiar con importantes bajas. Diakhaby y Thierry Correia no estarán disponibles por lesión, lo que obliga a Corberán a ajustar su defensa. Sin embargo, el partido también podría marcar un estreno relevante: Umar Sadiq podría ser titular por primera vez, tras debutar en la segunda mitad del último partido de LaLiga frente al Elche.

Búscate en las gradas de Mestalla durante el entrenamiento del Valencia CF / F. Calabuig

El rival en octavos de final

Después de semanas complicadas, el rival que espera al Valencia CF en esta fase de la Copa del Rey será el Burgos CF, un equipo de Segunda División que ha sorprendido en rondas anteriores. Con un buen rendimiento defensivo y jugadores clave como David González y el exvalencianista Fer Niño, el equipo representa un desafío para el equipo valencianista.

El partido se disputará este jueves 15 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Municipal de El Plantío. Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto en nuestra página web verlo en directo a través de Movistar LaLiga.