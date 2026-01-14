Fútbol
La próxima cita del Valencia: cuándo juega los octavos de final de la Copa del Rey
Los aficionados del club valenciano ya pueden marcar en su calendario el próximo compromiso copero
El Valencia CF afronta los octavos de la Copa del Rey con la intención de resarcirse de una primera vuelta complicada en LaLiga. Tras varias semanas con resultados irregulares, el equipo busca reencontrarse con su mejor versión y ofrecer a su afición un motivo para ilusionarse.
Tras empatar 1-1 el pasado sábado en Mestalla frente al Elche, el Valencia CF cerró la primera vuelta situado en puestos de descenso. A lo largo de la temporada, el equipo ha tenido que lidiar con bajas importantes. La llegada de nuevos jugadores y la integración de jóvenes talentos buscan aportar soluciones en un momento delicado, donde la estabilidad y la confianza son esenciales para afrontar la doble exigencia de LaLiga y Copa del Rey.
El Valencia CF ha llegado a los octavos de final después de imponerse con claridad al UD Maracena (0-5), al FC Cartagena (1-2) y al Sporting (0-2). Hasta ahora, no ha tenido que medirse a ningún equipo de la próxima ronda y se encuentra a solo un paso de los cuartos de final, fase a la que accedió la temporada pasada antes de caer ante el Barcelona.
El equipo tendrá que afrontar el partido sin Diakhaby ni Thierry Correia, ambos lesionados. Por otro lado, Umar Sadiq podría estrenarse como titular, tras haber debutado en la segunda mitad del último encuentro frente al Elche.
Horario y dónde ver el partido
Los aficionados del Valencia CF ya pueden marcar en su calendario el próximo compromiso copero. El equipo se enfrentará este jueves 15 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Municipal de El Plantío contra el Burgos CF, donde buscará superar la eliminatoria y acercarse a los cuartos de final. Este partido será clave para reforzar la moral del equipo y poner en práctica las lecciones aprendidas durante la primera vuelta de LaLiga.
Los seguidores del Valencia CF podrán seguir el minuto a minuto del partido en nuestra página web. También podrá verse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga.
