Los posibles rivales del Valencia CF en los cuartos de Copa

El Valencia CF ya ha conseguido su billete para los cuartos de final de la Copa del Rey después de la victoria frente al Burgos. ¿Cuándo conocería a su próximo rival? El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará el lunes19 de enero de 2026 en la sede de la RFEF en la Ciudad de las Rozas.

Todos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero. Los de Corberán, en plena crisis de resultados, tendrán tendrían que disputar dicho choque días después de medirse al Betis en La Cartuja y al Real Madrid en Mestalla. En este nuevo sorteo se mantiene también el criterio donde los equipos de inferior categoría (si los hubiera) siempre jugarán el partido en su estadio ante los equipos de superior categoría. Recordemos que esta ronda seguirá siendo a partido único y sólo semifinales tendrá duelo de ida y vuelta.

Posible rivales del Valencia CF en los Cuartos de Copa del Rey

La competición sigue adelante y ya tienen billete para la siguiente ronda tres equipos que sufrieron de lo lindo para superar a sus rivales. El Athletic Club tuvo fortuna para imponerse a una sorprendente Cultural Leonesa. El partido terminó 3-4 gracias a un gol de penalti de Unai Gómez en la prórroga. El Atlético de Madrid necesitó del solitario gol de Griezmann para superar al Deportivo de La Coruña en Riazor y la Real Sociedad fue capaz de empatar en el descuento y superar en los penaltis a un Osasuna que dejó escapar el pase tras ir dominando 0-2.

La gran sorpresa, de momento, ha sido la eliminación del Real Madrid, superado por el Albacete. El conjunto manchego eliminó al Real Madrid de la mano de un estelar Jefte, autor de los dos últimos goles del equipo. En los otros dos cruces, el factor campo terminó dictando sentencia a favor de Deportivo Alavés y Betis.