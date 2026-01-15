El Valencia CF se toma una 'Copa' de oxígeno y accede a los cuartos de final

Lejos de la tempestad de la Liga, donde se encuentra en el hoyo del descenso, el Valencia CF volvió a respirar en su competición fetiche, la Copa del Rey. Gracias a los goles del canterano Rubén Iranzo y del recién fichado Umar Sadiq, los valencianistas vencieron al Burgos CF en El Plantío y forman parte del grupo de ocho supervivientes que estarán el próximo lunes en el sorteo de los cuartos... y visualizando una final por el título a solo tres partidos.

Valencia CF celebra el gol de Iranzo / VCF

Las rotaciones le sentaron bien al conjunto de Carlos Corberán, quien también obtuvo un extra de oxígeno en lo personal con vista al trascendental partido del domingo a las dos de la tarde en el Coliseum frente al Getafe de José Bordalás. En plena búsqueda y captura de centrales en el mercado, el entrenador cuidó todo lo que pudo a dos de las piezas más valiosas con las que cuenta: César Tárrega y José Copete. Cada uno de ellos jugó 45 minutos al lado de un futbolista que podría salir este enero, el suizo Eray Cömert, que en el primer tiempo actuó en el eje izquierdo de la zaga y, en la segunda, en el diestro.

Víctor Mollejo, ex del Atlético de Madrid, dio un primer susto que abortó, atento y perfectamente colocado, Stole Dimitrievski. La pelota despejada acabó en un nuevo remate a las nubes. Allí acabaría también todo el peligro de los burgaleses durante la primera mitad. Sobre todo, después del impacto que padecieron con el cabezazo a la red de Iranzo. El defensa del filial se adelantó marcando excelentemente los tiempos en el aire y el balón entró picado cerca del segundo palo, sin posibilidad para la reacción de Jesús Ruiz (0-1, m. 10). André Almeida lanzó la asistencia desde la esquina.

Hasta pasada la media hora, el Burgos apenas volvería a dar señales de vida. Posicionado con firmeza en el campo, la banda diestra carburó merced al trabajo del propio Iranzo y de Diego López. Javi Guerra también apareció entre el frío y, en un par de acciones al contragolpe, Largie Ramazani exhibió su poderosa punta de velocidad. El belga y su amigo Sadiq trataron de buscarse... y se encontraron. En el primer intento, el delantero no atinó con el control del balón y dejó escapar la ocasión de verse a solas con el meta local. A la segunda, en cambio, ya no perdonaría.

Umar Sadiq celebra su gol / VCF

Antes del descanso, el Burgos dio un paso adelante, pero sin mayor efecto. Y fue, a la vuelta de los vestuarios, cuando el Valencia encarrilló casi por completo la eliminatoria por la vía rápida. En un ataque en vertical, Ramazani tocó sin demoras la pelota para el desmarque entre los centrales de Sadiq. También, de primeras, el nigeriano picó el esférico con la pierna derecha ante la salida del meta (0-2, M. 49). El ex de la Real Sociedad se acercó a los aficionados blanquinegros para festejar con ellos su primer gol en esta su segunda etapa como valencianista.

La historia del partido parecía escrita, aunque el Burgos se empeñó en cambiar el guion, y pudo haberlo de no haber sido por el larguero y por Dimitrievski. Kevin Appin, internacional por Martinica, buscó la frontal desde la banda izquierda y conectó un potente remate al poste superior de la portería del normacedonio. Poco después, Copete estuvo hábil para neutralizar un nuevo ataque de los locales.

Dimitrievski, héroe de la clasificación en Cartagena, demostró de nuevo que quiere llegar lo más lejos posible con el Valencia en la Copa. Repelió, plantado en tierra, un cabezazo envenenado de Appin tras un centro de Mollejo. Una intervención notable que limitó totalmente cualquier esperanza del rival de la Liga Hypermotion. Copete, además, volvió a realizar otro corte de mérito en el área en los minutos finales. Tiempo en el que se vio a Cömert echarse la mano a la parte posterior del muslo. Otra lesión en defensa encendería aún más las alarmas en el eje central, donde un solo fichaje parece insuficiente para competir por la salvación en la segunda vuelta liguera.

La victoria y el pase a los cuartos de final significan un extra de confianza para un equipo más que necesitado de ella antes del choque del domingo contra el Getafe. Y es que en el último mes y medio, el equipo de Corberán tan solo ha sido capaz de imponerse a conjuntos modestos en la Copa como Cartagena, Sporting de Gijón y, esta noche, Burgos.