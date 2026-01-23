El Valencia CF ya tiene al central deseado: Unai Núñez

El Valencia CF ha confirmado su segundo fichaje del mercado de enero. El club blanquinegro ha hecho oficial la llegada del deseado central este viernes a última hora de la noche. Unai Núñez firma por el Valencia CF en calidad de cedido tal y como ha informado SUPER en exclusiva este viernes. El vasco, de 28 años, ha estado a préstamo en el Hellas de Verona de la Serie A y siendo un futbolista importante en la disciplina italiana.

El jugador llega al Valencia en calidad de cedido hasta el proximo 30 de junio de 2026 con una opción de compra no obligatoria que podría rondar los cinco millones, la misma que tenía el club italiano estipulada en su contrato de cesión. Unai ha aterrizado en el Aeropuerto de Manises este viernes por la tarde e incluso ha acudido al hotel de concentración del equipo a la espera de que se oficializara su incorporación.

ESTE ES EL COMUNICADO DEL VALENCIA CF

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el RC Celta de Vigo para la incorporación de Unai Núñez hasta el final de temporada.

El central vasco (30/01/1997) llega cedido después de vestir la camiseta del Hellas Verona, donde ha jugado la primera mitad de la temporada compitiendo en un total de 18 partidos oficiales entre la Serie A y la Coppa Italia.

Tras su experiencia en el Athletic Club, el RC Celta y el Hellas Verona, Unai Núñez acumula más de 200 partidos en el fútbol profesional a sus 28 años de edad.

Con su llegada el Valencia CF incorpora un futbolista en plena madurez profesional, con ritmo de competición y preparado para ayudar en cualquiera de los dos perfiles del centro de la defensa del equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.