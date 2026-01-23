Valencia CF
Acuerdo inminente: se desatasca la llegada de Guido Rodríguez
El mediocentro deseado firmará con el Valencia tras pasar el reconocimiento médico y rescindir su contrato con el West Ham
Andrés García
Guido Rodríguez puede ser el siguiente refuerzo del Valencia CF tras la llegada de Unai Núñez. El fichaje del mediocentro argentino del West Ham que el Valencia daba por perdido hace tres días está más caliente que nunca y podría hacerse oficial en los próximos días. Las negociaciones se han reactivado en las últimas horas y las partes vuelven a ser optimistas con el acuerdo. Guido, nombre adelantado por Matteo Moretto, reúne el perfil perfecto a sus 31 años por su conocimiento de la liga española y su garantía de rendimiento inmediato como siempre ha pedido Carlos Corberán desde las primeras reuniones de trabajo.
Según adelantó ayer a última hora de la noche Tribuna Deportiva, el acuerdo con el jugador es total y viajará en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato como nuevo futbolista del Valencia CF.
De hecho, el mediocentro argentino habría rescindido con el club inglés para firmar con el club valenciano, dando un giro radical a su situación deportiva. Todo, con el objetivo principal de llegar a un equipo que le asegure minutos para jugar el Mundial de EE UU.
