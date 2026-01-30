Las peticiones de Carlos Corberán para el mes de febrero

El primer mes del año 2026 está a punto de llegar a su fin y para el Valencia CF ha terminado mejor de lo que empezó. En primer lugar, y como motivo más importante, por la dinámica de resultados, que arrancó con una derrota en Vigo y un empate ante el Elche en Mestalla pero se cierra con tres victorias consecutivas: una en Copa para meterse en los cuartos de final y dos en Liga ante Getafe y Espanyol.

En clave mercado, son tres los futbolistas que han terminado llegando: Sadiq, el gran deseado por Corberán para la delantera; Guido Rodríguez, con experiencia contrastada en LaLiga; y Unai Núñez, el perfil quizá menos ilusionante. Pero eso ya es pasado y el Valencia todavía tiene mucho trabajo por delante para mejorar la cara de una temporada que, hasta el momento, es pésima a nivel deportivo, y es que el peligro del descenso continúa a dos puntos de distancia. Corberán, de hecho, ya tiene una lista de objetivos a corto plazo que espera que se cumplan en febrero.

Mantener el bloque

Tras una primera vuelta de Liga desastrosa y con muchos cambios en las alineaciones, las últimas dos jornadas podrían haber permitido a Carlos Corberán encontrar el bloque indicado para mejorar el rendimiento. El centro del campo Pepelu-Ugrinic ha dado sus frutos, con el de Denia aportando equilibrio en su papel más posicional y el suizo rompiendo líneas y siendo diferencial con asistencias.

También ha funcionado un Lucas Beltrán que, si bien sigue teniendo dificultades para ver portería, ha encontrado su sitio jugando con un '9' puro por delante, y está siendo clave tanto en el fútbol de ataque como en la presión en los tramos sin balón. También han dejado buenas sensaciones Copete y Dimitrievski, quien está sustituyendo a Julen por su lesión, y se han visto, por fin, las primeras pinceladas de Ramazani.

El técnico espera que estas buenas noticias a nivel deportivo se mantengan e incluso vayan a más durante el mes de febrero, con el objetivo de reforzar un bloque que está obligado a rendir muy por encima de lo que hasta ahora ha hecho.

Dimitrievski, a la derecha, junto a Ugrinic, antes del Valencia - Espanyol / LaLiga

Ser competitivo contra equipos punteros

La reacción en Liga llegó venciendo a Getafe y Espanyol y ahora se le debe dar continuidad. Y se debe hacer en un contexto algo más complicado: en partidos ante equipos de mayor nivel. El calendario más inmediato le tiene reservado al Valencia partidos de máxima exigencia: Betis en La Cartuja, Athletic (Copa) y Real Madrid en Mestalla. Todo partidos grandes, clásicos del fútbol español en los que el conjunto de Carlos Corberán está obligado a dar el cien por cien de su capacidad competitiva si quiere tener opciones.

En la segunda parte del mes, el Valencia visita el Ciutat de Valencia para afrontar el segundo derbi valenciano de la temporada. Posteriormente, visita La Cerámica para hacer frente otro derbi, en este caso autonómico, frente al Villarreal. Es decir, un mes de muchas curvas que va a exigir un nivel más.

El partido de Copa apunta a ser especial. El Valencia vuelve a verse cerca de una final, a solo tres partidos y dos de ellos en Mestalla. Tener a la afición detrás será un punto de inflexión para la ronda de cuartos y se prevé una noche especial en la Avenida de Suecia en busca de las semifinales, que ya serán a doble partido.

Unai Núñez y Guido Rodríguez, sobre el césped de Mestalla. / VCF

Obligados a ser más regulares en Mestalla

Y es que precisamente Mestalla es otra de las claves de la temporada, así como otro de los objetivos de Corberán para este mes de febrero. El técnico considera indispensable recuperar la regularidad en casa, contando por victorias la mayoría de partidos que se disputen, algo que en las últimas semanas no ha sucedido. Los empates ante Elche, Mallorca y Sevilla, rivales directos, aún pesan, y el técnico es consciente de que son ese tipo de encuentros que no se pueden escapar.

Los próximos equipos en visitar el feudo valencianista son el Real Madrid, Athletic (Copa), Osasuna y Alavés, y la suma de victorias debe ser considerable.

Adaptación de los fichajes

Corberán ha recibido tres caras nuevas en este mes de enero y espera que su rendimiento sea inmediato, básicamente porque es lo que necesita el equipo. Sadiq es un viejo conocido, a quien el de Cheste ya sabe lo que es tener en sus filas y lo que puede aportar. De momento ha empezado su segunda aventura en Mestalla desde el banquillo, pero será importante a lo largo de lo que resta de temporada.

Para el centro del campo llegó finalmente Guido, un jugador que no estaba contando con demasiado protagonismo en la Premier pero que conoce de sobra LaLiga, donde rindió a un muy buen nivel en su etapa en el Betis, precisamente el siguiente rival del Valencia. Corberán espera precisamente eso, que sea el Guido del conjunto verdiblanco que llamó la atención de Inglaterra.

Noticias relacionadas

Más difícil de prever es el estatus de Unai Núñez. El ex del Athletic llega para sustituir al lesionado Diakhaby, y en principio será el tercer central tras Copete y Tárrega, aunque este último también está lesionado ahora mismo. Ante el Espanyol jugó Cömert, teórico cuarto central y descarte de Corberán el pasado verano, aunque lo hizo a buen nivel, marcando incluso uno de los goles. Darle continuidad al suizo o apostar por el recién llegado será una de las decisiones que debe tomar Corberán de cara a este fin de semana.